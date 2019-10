Éditeur : Sega

Développeur : Two Point Studios

Genre : Gestion

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2020

-Le jeu sortira en dématérialisé et en physique-

-DLC Bigfoot et Pebberley Island seront inclus dans les versions consoles-

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais / Russe / Chinois.

We expect a new release date for Two Point Hospital Console to be in the first half of 2020 and we’ll be sure to keep you right up to date with our progress.

Site du jeu

Bâtissez un hôpital en partant de rien et concevez le plus beau (ou fonctionnel) des centres de soin de Two Point County.