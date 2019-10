Jean-Michel Martial est décédé le 17 octobre à l'âge de 67 ans. Une grande voix française que l'on a tous entendu dans la série South Park où il doublait le Chef mais également dans des films tels que Pulp Fiction ou Le cinquième élément . Acteur dans les séries Profilage , Platane ou Plan Coeur ainsi que dans les films Une affaire d'État , Rose et le soldat ou Un crime au paradis .

Like

Who likes this ?

posted the 10/18/2019 at 06:38 PM by spawnini