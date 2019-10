Discussion / Actualité

Pas de doute, c'est l'automne, il pleut, il fait froid, il fait gris, il fait même pas jour avant 8h du matin, on croise autant de chocolat et de calendrier de l'avent dans les magasins que de morpions dans le calebar d'un Voxen, bref. D'ailleurs, on approche de Halloween et de la Toussaint. Et qui dit Halloween dit... non, pas jeux d'horreur en fait, parce que c'est cliché et parce que j'ai déjà donné en début d'année avec un dossier spécial sur les trois premiers Resident Evil canoniques de la Playstation. En fait, l'automne, c'est la saison des soupes, des potirons, des châtaignes et des marrons, et ça tombe bien, car il y a un type de jeu où on aime bien s'échanger marrons et châtaignes: le jeu de baston, bien sûr !Allez, bim, on va s'faire une série spéciale jeux de castagne, en 2D ou en 3D, histoire qu'on finissent avec des bleus partout et quelques dents en moins !