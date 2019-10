Premiers avis

Dans une période d’actuel débordement de mon coté, j’ai tout de même pu poser mes mains sur Luigi’s Mansion 3 dans une version toute belle et finalisée, l’occasion de pouvoir en dresser un premier avis à ceux qui hésiteraient encore à une éventuelle précommande, aucune démo n’étant malheureusement à l’ordre du jour.Mais je ne peux guère me contenter de ces quelques mots sinon Michel refusera de me payer donc je vais quand même ajouter que pour ce que j’en ai fait, c’est à dire pas tout (on va dire un peu moins de la moitié),Déjà parce qu’il est beau mais encore heureux qu’on fasse mieux que sur 3DS, mais surtout parce qu’il est beau tout court et pas seulement « beau pour un jeu Switch ». Next Level Games a profité d’une level-design forcément très économes en ressources pour se retrousser les manches et proposer un jeu qui a une vraie gueule où ça ne lésine jamais sur les effets (on arrive à être surpris, t’imagines ?) accompagnés de magnifiques animations, particulièrement pendant les cinématiques qui ont rarement été aussi intéressantes à visionner dans l’histoire du Royaume Champignon. Limite, tu mets tout ça en 4K sur une console actuelle… franchement, ça passe.Le jeu lui-même ressemble presque à une synthèse des bonnes idées de la saga.Sur certaines séquences, on sent tout de même que ça essaye de tirer en longueur (on reviendra sur les détails durant le test) mais toujours est-il qu’on ne lâche pas la console grâce à une formule très simple où l’on va visiter un par un chacun des 15 étages de l’immense hôtel démoniaque, en prenant en compte que chaque étage à son propre thème : music-hall, cinémathèque, médiéval, jardin…On connaît tous ces licences qui mettent en place des trucs avant d’en jeter un quart à l’épisode suivant parce que « ‘scusez, mais c’était pas terrible en fait ». Luigi’s Mansion 2 avait apporté le coup de la lumière spéciale qu’on se plaît à retrouver ici, auxquels s’ajoutent maintenant notre Binome Gluigi, la jauge d’aspiration qui permet d’éclater des pauvres esprits au sol, l’espèce de saut-explosion ou encore la ventouse qui sert d’accroche pour tirer quelque chose.Reste néanmoins à voir ce que vaudra la deuxième moitié du jeu (et le mode multi tiens) mais de ce qui en sort actuellement, c’est que si les fans des deux premiers auront quasiment toutes les chances de valider cette nouvelle cartouche Switch, ce ne sera néanmoins toujours pas ce troisième épisode qui convaincra ceux qui jusque là n’avaient pas adhéré aux joies de l’aspirateur.RDV dans quelques jours pour le test complet.