Deux ans se sont écoulés depuis les aventures des Build Divers, et la version améliorée de GBN est devenue encore plus excitante. Hiroto est un plongeur qui erre seul à travers la Dimension. Kazami est un plongeur frivole et indépendant. May est aussi une plongeuse solo. Et Parviz est un plongeur novice solitaire. Chacun d'entre eux est seul, mais le cours des événements finira par les unir dans une nouvelle équipe de Build Divers. Ce qui attend Hiroto et les autres, c'est une super expérience illimitée qui transcende de loin GBN.