Le producteur de The Simpsons : Hit & Run, Vlad Ceraldi (aujourd'hui directeur chez Hothead Games), évoque la possiblité d'un remaster ou remake du titre lors d'une interview avec LADBible. Sorti en 2003 sur Xbox, PS2, PC et Gamecube, ce GTA-like dans l'univers des Simpsons aura connu un gros succès : 3 millions d'exemplaires vendus.



"Je peux l'imaginer sur différentes plateformes comme un remake ou remaster. Il faudrait déjà que les différentes parties des droits veuillent que cela se produise et qu'une personne se décide à le faire. Mais bien sûr, ce serait amusant d'explorer à nouveau cet univers, que le monde reprenne vie.



Lorsque vous créez quelque chose, vous savez que vous avez avez fait quelque chose de spécial. C'est là que nous savions que notre but était atteint. Nous savions que le jeu aller connaître un certain succès. Pour autant, cela a dépassé nos attentes.



Vous pouvez aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Il y avait beaucoup de références dans le jeu mais nous n'avions pas exploré toutes les possibilités. Il y a de nombreuses choses qui pourraient être faites et qui seraient fascinante bien sûr.

Ceraldi a précisé que les discussions sur la refonte du jeu ont été faites dans un pub, qu'il était question de reprendre le jeu d'une nouvelle manière avec un public différent et une nouvelle génération. Pour rappel, le studio derrière le jeu n'est autre que Radical Entertainment (dernièrement Prototype), qui a d'ailleurs fermé en 2012.

A voir si les personnes concernées sont intéressés pour un retour de The Simpsons : Hit & Run.