Très peu de personnages dans le monde des comics réussissent à autant marquer les esprits. Et très peu de personnages ont eu de si nombreuses incarnations qui réussissent aussi à marquer les esprits.C’est le cas de la Némésis de Batman, le clown prince du crime, le Joker.Nous avons eu des incarnations marquantes pour de très bonnes raisons comme Jack Nicholson, Mark Hamill ou Heath Ledger. Nous avons eu des incarnations marquantes pour … d’autres raisons comme Jared Leto.Dans tous les cas, personne ne reste indifférent. Alors quand on apprend qu’un acteur du calibre de Joaquin Phoenix est annoncé comme la prochaine incarnation du personnage, impossible de louper ce film.Néanmoins, avoir un film complet reposant sur l’étude d’un tel personnage est un projet casse-gueule. Est-ce que Joker est voué à devenir le cadre d’une nouvelle incarnation marquante pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises ? Pire, peut t-il laisser indifférent ?

Who likes this ?

posted the 10/08/2019 at 11:34 AM by greil93