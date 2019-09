-Ori and the blind forest D.E.

-Untitled Goose Game

-FFVIII

-GRID Autosport

-Super Kirby Clash

-Blasphemous

-Creature in the well

-Castle Crashers

-River City Girls

-Torchlight II

Divinity : Original Sin II - Definitive Edition

Northgard

PS : 2 jeux qui pourraient être ajouté à cette liste :