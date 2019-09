World of PlayStation





L'un des majeurs problèmes de The Last of Us (Part I ?) était le problème d'IA qui gâchait l'immersion du titre. Ellie (ou autre) pouvait courir devant un ennemi sans que rien ne se produise, pas très réaliste tout ça. Bien que cela ait été mis en place pour notre bien, le fait que l'IA soit ignorée casse un peu l'immersion.



Quoi qu'il en soit, interrogé sur ce problème dans une récente interview, Anthony Newman (co-directeur), déclare que le studio veut résoudre ce problème avec cette seconde partie :

« L'IA est en fait l'une des rares réalisations techniques vraiment importantes que nous avons pu réaliser sur le jeu. Dans l'original, il existe un mode dans lequel l'IA peut être tout simplement invisible aux yeux de l'ennemi.



Une autre chose assez intéressante est le fait que dans le passé, dans presque tous nos jeux, les alliés infligeaient de faux dégâts. Les joueurs voient l'IA tirer sur l'ennemi mais c'est un peu théâtral, leurs balles font nettement moins de dégâts que les vôtres.



Ce qui me passionne vraiment, c'est qu'avec beaucoup d'efforts et quelques astuces en matière d'IA, chaque fois que vous voyez votre allié tirer sur un ennemi, ses balles font exactement autant de dégâts que les vôtres. Ce qui n'est qu'un autre moyen pour les joueurs de prendre des décisions et faire des prédictions. Par exemple : Dina tire quelques coups, le joueur se dira alors "je n'ai besoin que d'un coup en plus pour vaincre cet ennemi, car j'ai vu ce qu'elle a fait". Je pense que c'est formidable que les joueurs puissent désormais compter sur cela et établir ce type de plans en interaction avec leurs alliés. »

C'est une bonne chose de voir que Naughty Dog ne va pas simplement s'arrêter sur

l'aspect graphique du titre et essaye d'aller encore plus loin.



The Last of Us Part II sort le 21 février 2020 sur PS4.