Critiques

La fin d’une histoire est sans doute la partie la plus difficile à écrire pour Stephen King. C’en est devenu une blague d’ailleurs, dont il est parfaitement conscient. Alors forcément, quand on adapte son bloc de cocaïne qu’est « Ça », dont la partie « adulte » est généralement considérée comme plus faible dans un film fleuve de presque 3 heures, suite du film d’horreur ayant eu le plus gros succès au box-office de tous les temps…La pression et les doutes peuvent se permettre d’être présents et nombreux.