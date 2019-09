Aidez Tama à sauver Koko en utilisant les pouvoirs de l'épée interdite du nécromancien. Atteignez les profondeurs du donjon, battez les 5 gardiens et le nécromancien lui-même pour obtenir assez de puissance d'âme pour ramener Koko d'entre les morts.

Développeur : Grimorio of Games Genre : Aventure/Hack’n Slash/Rogue-lite Prévu sur PC/Switch Date de sortie : N.C. Langue : Anglais / Espagnol

posted the 09/23/2019