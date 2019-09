(Intro est réalisé par Studio Trigger)Dans un monde fantastique, raconte l'histoire d'Ajna, une fille sans peur et rebelle qui se lance dans une quête pour sauver tout ce qu'elle sait de la destruction.

Éditeur : 505 Games Développeur : Lab Zero Games Genre : RPG Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 8 Octobre 2019 -Europe- 11 Octobre 2019 -USA- Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Coréen / Russe / Chinois.

Like

Who likes this ?

posted the 09/20/2019 at 01:45 PM by nicolasgourry