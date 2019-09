Critiques

Après l’envie de prendre une pause loin des salles de cinéma quelques temps après la baffe causée par le dernier Quentin Tarantino, il me fallait un film avec de sérieux atouts pour me redonner le feu sacré.Le doute n’était pas permis : un space opera réalisé par James Gray (dont j’avais beaucoup apprécié le dernier film The Lost City of Z) avec Brad Pitt en tête d’affiche et une bande-annonce intrigante, promesse d’une claque visuelle… impensable de rater ça !