fait partie de ces exclusivités qui semblent sorties de nulle part, dont on ignore s’il y a d’ailleurs eu deal ou non mais qui en tout cas surprennent à l’annonce, encore plus quand on parle d’un jeu de mécha à l’ancienne à une époque où le thème est devenu encore plus de niche qu’hier, faisant d’ailleurs quea jeté dans une poubelle(sauf pour gratter un billet le temps d’un remaster), et quesouhaite prendre tout son temps avant le retour de. Et, transition naturelle, c’est de cette dernière que nous vient le producteur et une partie de l’équipe de ce, un jeu pour les fans et… surtout pour eux en fait.Le titre dispose d’un habillage correct et même si ça ramouille encore par endroit mais toujours moins que dans l’espèce de version d’essai (qui commeservait avant tout à prendre en compte les retours des joueurs), c’est franchement loin d’être dégueulasse à l’œil grâce à une sympathique patte esthétique qui sait jouer sur les contrastes et ce qu’il faut d’effets, permettant surtout de compenser sur les décors ultra vides. Au moins, en récupérant le mech-designer des’est assuré la validation des amateurs du genre, et c’est vrai qu’il y a une certaine classe qui ressort de tous ces bipèdes de fer, plaisant à admirer contrairement au casting dont la moitié des représentants sont une horreur du cliché entre la techno-gothique, le vieux blasé, le dark-Sasuké, la rebelle et la nana obèse à cheveux roses.Et croyez bien que même si cet amas de stéréotypes ne vous gênent pas, ce n’est pas pour ça qu’il va y avoir matière à s’attarder sur le scénario. Pourtant les choses ne démarrent pas si mal avec un énorme morceau de lune qui s’est détachée pour, par effet de gravité, être attiré par sa source d’origine, donc notre planète. Le choc est si grand que la majorité des humains sont morts immédiatement ou avec le temps, et c’est durant cette période bien sombre que les machines ont choisi de se retourner contre notre race. Ça c’est le coté classique. Le terrien étant de toute façon tenace, s’est alors organisée une force de défense regroupant clans et mercenaires, prêts au moindre billet à sauter dans leurs méchas pour aller démonter tout un tas de choses dénuées d’âme.Vous avez le point de départ. Par contre c’est après que ça se complique. La narration se découpe en quatre formes. La première, c’est les cinématiques, rares mais certaines valent le coup coté mise en scène sans non plus atteindre la classe d’un. La deuxième, c’est ces séquences de dialogues avec des persos face à face digne d’un RPG à trois yens, mais ce n’est rien face au troisième point qui lui nous fait lire une brouette de textes à l’écran façon échanges de sms. Et il reste la quatrième, la plus cocasse, celle qui a visiblement beaucoup de choses à raconter, mais sur laquelle il est humainement impossible de s’attarder à moins de comprendre (à l’écoute) le japonais ou l’anglais selon votre choix de doublage. Vous l’avez deviné : le jeu s’amuse à nous refourguer une tonne de dialogues directement en plein jeu, dont le texte se retrouve en bas à gauche de l’écran et il pourrait être n’importe où que l’on n’aurait de toute façon pas le temps de lire dans une expérience où notre regard est constamment posé sur l’action. C’était déjà chiant dans les phases de conduite d’un GTA, c’est ici encore pire. Résultat, on oublie le scénario et, hormis les cinématiques, on zappe tout le reste sans le moindre regret.Le jeu lui-même est en revanche bien moins difficile à comprendre par sa volonté d’ouverture à un plus large public sans non plus trahir ses fondamentaux. Passé la création de notre avatar moche (qu’on jouera directement de temps à autre dans de rares missions un peu moyennes), on atterri donc dans le mini-Hub qui au départ ne propose pas grand-chose avant de s’étoffer au fil du temps avec la boutique (qui permet également la création d’éléments), un magasin de glaces dont on ne comprend pas trop le délire (manger des glaces donne des boosts de stats à votre mécha), le menu pour custom notre belle bête et les missions, d’ailleurs praticable en ligne même si la période de test ne nous a pas permis de réellement savoir ce que donnait le résultat du coop (le PVP arrivera plus tard).Avant chaque mission, il est préférable d’aller jeter un œil au menu pour savoir ce que l’on a trouvé sur le terrain (on peut looter l’équipement des méchas ennemis) et se lancer ensuite dans la custom sachant que notre mécha peut être modifié de plusieurs façons : tête, bras, jambes, torse… Il y a forcément des restrictions par rapport à la puissance de votre noyau (améliorable) et si chaque pièce peut vous offrir des bonus comme malus du coté des déplacements et défense, le plus important va donc se situer du coté des armes et il y a largement de quoi faire : une dans chaque main, chacune interchangeable avec une sur chaque épaule, plus le module qui balance les missiles (salve, têtes chercheuses, etc). On a tout ce qui faut en matos entre mitraillette, gun, pompe, épée, sniper, lance-roquettes… en rajoutant des effets d'éléments sur certaines et des modules d’amélioration. Pour le fan de stats et de mécha, on n’est pas loin du porno.Puis vient le temps de l’action, avec des missions d’ailleurs assez courtes à chaque fois (on sent qu’on veut adhérer au principe nomade de la Switch) et c’est étonnamment jouable. Moins qu’unmais toujours plus qu’unet les corrections ont été apportées depuis la démo pour rendre l’expérience plaisante, particulièrement avec une jauge de boost plus généreuse et une visée semi-auto plus fiable, même si c’est toujours très compliqué face aux unités ultra mobiles qui demanderont d’exploiter sa jauge de Femto, permettant aussi bien des boost d’attaques ou de défense, voir faire apparaître un clone en sachant également que certaines armes exploitent cette ressource que l’on peut recharger un peu partout sur le terrain. Et n’oubliez pas qu’en cas de problème, on peut recruter des mercenaires de plus en plus puissants… et de plus en plus chers.Bah alors c’est quoi le réel problème ? L’ennui, tout simplement. Alors le genre n’est pas non plus réputé pour être d’une incroyable diversité et les bases sont respectées entre globalement destruction de masse, escorte, défense et boss. Sauf que pour commencer, il faut savoir que les missions sont réparties en rang, et que c’est atrocement facile au départ. Presque du. Une vraie promenade aux rangs E et D, ça se réveille doucement à certaines missions du C et on commence enfin à voir du sérieux en B, où il faut vraiment prendre en compte son équipement & co. Sauf que pour en arriver là, il faut se manger une bonne dizaine d’heures de jeu (en comptant les annexes, qui sont essentiellement des variantes) et qu’on en est donc à plus de la moitié des crédits de fin. A partir de là il y a du mieux mais ce que l’on retiendra surtout de cette expérience si l’on n’est pas un total fanatique, c’est probablement les combats de boss, de loin les séquences les plus intéressantes où l’on a presque l’impression de tomber dans le. D’où la présence du coop on imagine.