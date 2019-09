Tout d'abord un mot de T.C sur le lancement de Gears 5





Le lancement de Gears 5 a été un succès retentissant, avec d'énormes volumes de joueurs sautant dans le jeu en peu de temps.



Le revers de la médaille de ce succès, c'est que notre lancement a largement dépassé nos chiffres de Tech Test, et a mis en évidence certains problèmes de service qui n'apparaissent qu'à l'échelle massive des joueurs que nous avions rencontrés dans notre jeu.



Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes le plus rapidement possible, et depuis dimanche, nos services sont dans une grande place. Au nom de tous les membres de la Coalition, je vous remercie donc de votre patience et de votre soutien pendant le lancement.



Si vous ne l'avez pas attrapé, nous avons envoyé à tous les joueurs Early Access 5 jours de Boost et 600 Scrap en guise de remerciement pour leur patience avec nous. Nous avons encore quelques problèmes sur lesquels nous travaillons, notamment les suivants :



Progression de la campagne / Collectibles / succès



Certains utilisateurs qui ont joué pendant les interruptions de service ont été touchés par un problème qui peut avoir un impact sur la progression de la Campagne, les objets à collectionner ne s'enregistrant pas et les réalisations ne se déverrouillant pas en raison de la progression non suivie.



Nous avons commencé le déploiement de ce numéro hier soir (11 septembre) et cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour le terminer complètement. Merci de votre patience pendant que nous résolvons cette affaire.



Jusqu'à présent, nous avons résolu tous les problèmes de progression Versus et Escape (progression du Tour, XP,du personnage, cartes d'aptitudes) mais la progression Horde s'est révélée un peu plus compliquée.



Dans un futur proche, nous allons mettre en place un rattrapage pour la progression de la Horde manquante pendant la période d'arrêt.





Les 6 prochains mois sur Gears 5

Dans l’opération 1

Dans l’opération 2 ( décembre )