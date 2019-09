Dans 19ème siècle alternatif où le célèbre inventeur Nikola Tesla était capable de changer le monde à jamais, vous débarquez à bord du Helios, un colossal navire de recherche scientifique. Vous incarnez Rose à la recherche de sa sœur perdue sur le navire mystérieux créé par Tesla.Où est Ada et que s'est-il passé ?

Éditeur : Wired Productions Développeur : Storm in a Teacup Genre : S-Horror/Narratif Disponible sur PC Prévu sur PS4/XOne/Switch Date de sortie : 29 Octobre (Consoles) Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Polonais / Russe

posted the 09/12/2019