Le Divin est mort, le Néant approche à grands pas, et la puissance qui sommeille en vous est sur le point de s'éveiller. Le combat pour la divinité a commencé. Soupesez vos décisions avec soin et accordez votre confiance avec parcimonie, car les ténèbres rôdent dans tous les cœurs.

posted the 09/04/2019 at 11:55 PM by nicolasgourry