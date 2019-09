Éditeur : 3909

Développeur : Lucas Pope

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : Automne 2019

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

En 1802, le navire marchand Obra Dinn quitte Londres à destination de l'Orient, avec à son bord plus de 200 tonnes de marchandises. Six mois plus tard, n'ayant pas atteint son point de rendez-vous au Cap de Bonne Espérance, il est déclaré perdu en mer.Très tôt, en ce matin du 14 octobre 1807, l'Obra Dinn a dérivé dans le port de Falmouth. Ses voiles sont sérieusement endommagées et aucun membre d'équipage n'est visible. En tant que responsable du service des enquêtes d'assurance du bureau londonien de la Compagnie des Indes Orientales, vous devez vous rendre immédiatement à Falmouth et trouver un moyen de monter à bord du navire afin de préparer une estimation chiffrée des dommages.