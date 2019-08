Éditeur : Bromio

Développeur : Navegante

Genre : Aventure/Plateformes

Prévu sur Switch

Date de sortie : 2020

Moteur de jeu : Unity

Édité par le développeur de Pato Box.Vous incarnez trois frères et sœurs : Greak, Adara et Raydel, que vous devrez guider à travers les terres d’Azur.Vous pourrez alterner leur contrôle à tout moment et utiliser leurs capacités uniques pour échapper à l'invasion Urlag.