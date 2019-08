30 secondes, il n'en faut pas plus pour faire vibrer un fan inconditionnel tel que moi:L'histoire de Pink Floyd est complexe. Sans revenir sur les batailles d'égo ayant alimenté pendant de nombreuses années les chroniques de la presse spécialisée, ce coffret documentera la carrière du groupe postérieure au départ de Roger Waters.sortira le 29 novembre 2019.Ce coffret de 16 disques présente plus de 13h d'enregistrements audio et video inédits, parmi lesquels un remaster du disque de 1987avec des batteries ré-enregistrées par Nick Mason et l'usage d'enregistrements live des claviers de Richard Wright.On notera également le remaster de, le live de la tournée "renaissance" à la fin des années 80 de Pink Floyd, avec un transfert des bandes 35mm en HD, qui nous permettra d'apprécier pour la première fois en 1080p ce concert qui n'avait jamais connu de sortie officielle autre qu'en VHS et Laser Disc.Enfin, comment ne pas parler du prix de ce coffret, disponible en précommande pour près de 450€... bien trop cher au vu du contenu et du peu de "vrai" inédit quand on est un fan du groupe connaissant la plupart des concerts (bootlegs et roio/voio circulant sous le manteau depuis de nombreuses années)...Reste la beauté de l'objet, dans la plus pure tradition du groupe, avec un visuel conçu par Hipgnosis de toute beauté, qui trouvera naturellement sa place dans ma collection d'objets collector du groupe...