Annoncé à la, donc autant dire que ça remonte un peu, le projetétait censé être l’un des principaux représentants de la gamme, originalité de Sony qui proposait donc un catalogue de jeux PS4 pouvant se jouer uniquement avec un smartphone sous réserve de télécharger une petite application dédiée (une par jeu). C’était mignon mais les tiers ont regardé le truc comme s’il s’agissait d’un nouveau GamePad Wii U (un peu genre « osef »), laissant la gamme rapidement mourir dans son coin pendant que Erica était tombée dans les abysses au point d’estimer une annulation en douce. Mais c’est au détour d’une récenteassez rythmée que Sony a finalement réussi à évacuer ce projet à 10 balles (c’est vraiment le prix) qu’on a grignoté dès que la chaleur fut évacuée.Alors, pour rappel, c’est du FMV (donc filmé en Live avec de vrais acteurs) et c’est un pur « film interactif ». Mais vraiment, du genre à faire entrer les produitsdans l’école du gameplay. Il va sans dire que ça se pratique affalé sur le canapé avec son téléphone dans la main, même si l’on se doit d’indiquer que c’est également jouable avec le pavé tactile de la Dual Shock, mais c’est moins pratique. Concrètement, ça se regarde comme un film avec parfois, un choix évasif dans le dialogue, et d’autres fois des petites actions comme allumer un briquet, ouvrir une boîte, une porte… Entendons nous bien : ces actions n’ont absolument aucun autre intérêt que d’assurer une transition entre deux séquences vidéos, ce qui est plutôt réussi. A un ou deux bugs sonores près, la fluidité est impeccable et le « film » a esthétiquement une belle gueule, donnant enfin ses lettres de noblesse à un style qu’on rapprochait un temps du nanar.Du coup, vu que nous sommes globalement dans un film et qu’il n’y a pas vraiment de gameplay (pas le moindre puzzle ou énigme), il faut donc analyser les éléments susceptibles d’en faire un bon film. Et là… Bon bah c’est vraiment pas terrible hein. Franchement. Ça s’étale sur environ deux heures et je ne pourrais même pas vous dire exactement la durée puisqu’il m’a fallu trois soirées pour le terminer (me suis endormi les deux premières tant ce fut « palpitant »). Sorti de la très jolie Holly Earl qui essaye tant bien que mal de livrer une prestation au milieu de ce néant cinématographique, il n’y a rien à retenir. Les personnages secondaires sont expédiés, les dialogues sont d’un mou, et ce scénario tellement vide d’intérêt… Pourtant à un moment, on a failli y croire, lorsqu’on a soupçonné la possibilité d’un trip à la Shining (ou éventuellement AHS Hôtel). Mais en fait non. Les plus courageux pourront toujours tenter une autre approche en changeant leurs choix mais l’essentiel sera compris dès le premier jet.