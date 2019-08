Très convaincant depuis le début de la saison, l'OL a déçu et concédé sa première défaite à Montpellier, qui a de son côté ouvert son compteur de victoires. L'équipe de Sylvinho reste au second rang, mais ce revers en terres héraultaises restera comme le premier échec de sa saison. Prochain RDV samedi à 17h00 face à Bordeaux.

posted the 08/27/2019 at 08:01 PM by gat