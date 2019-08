Ligue 1

Une semaine après une défaite à Rennes qui avait semé le doute sur ce Paris Saint-Germain, le club de la capitale s'est relevé en décrochant une victoire au Parc des Princes face à Toulouse (4-0), ce dimanche, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1.Le Paris SG a immédiatement tenté de faire la différence et se procurait deux occasions dans les cinq premières minutes. Très vigilant, Reynet devait s'interposer à deux reprises face à un Mbappé motivé par son 100e match de L1. Néanmoins, le PSG était touché par un premier coup dur avec la blessure de Cavani après seulement dix minutes. Une sortie qui provoquait un flottement dans le camp des Parisiens, fébriles sur une grosse occasion de Sylla au quart d'heure de jeu.Si Mbappé faisait encore briller Reynet à la 20e minute, Paris avait globalement du mal à se procurer des occasions dangereuses ensuite. Le ballon tournait dans les pieds des Parisiens qui ne trouvaient pas la faille face à un bloc toulousain positionné très bas. Trop lents, peu inspirés et assez peu agressifs, les hommes de Thomas Tuchel ne donnaient pas l'impression de vouloir emballer ce match. Et dans cette première période décevante, Paris perdait un deuxième joueur à cinq minutes de la pause avec la sortie de Diallo, visiblement victime de vertiges.Le PSG faisait finalement la différence en début de seconde période. Et c'est Choupo-Moting qui délivrait un Parc des Princes surpris par l'enchaînement roulette-tir du gauche de l'attaquant camerounais, dont le nom était scandé pendant plusieurs minutes par les supporters parisiens dans les tribunes (1-0, 50e). Derrière, le TFC craquait une deuxième fois sur un but contre son camp de Goncalves (2-0, 56e).Tout semblait sourire finalement au PSG dans ce second acte... jusqu'à la sortie sur blessure de Mbappé, touché à la cuisse gauche. Derrière, Reynet confirmait son très bon match en repoussant un penalty de Di Maria. Mais Toulouse n'y était plus et Paris corsait l'addition grâce à un doublé de Choupo-Moting (3-0, 75e), puis un but de la tête de Marquinhos sur corner (4-0, 83e). Malgré quelques lenteurs et une prestation poussive, Paris s'offre finalement un large succès et remonte sur le podium.