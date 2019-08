Gears 5 sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.

Bande-annonce de la campagne La Horde est dévoilée, y compris le gameplay, les premiers détails et plus encore ! Regard approfondi sur Gears 5 sur PC, y compris Steam Les personnages Halo viennent à Gears of War Le partenariat Gears x AAPE se poursuit Gears Pop ! est lancé aujourd'hui !

posted the 08/23/2019 at 11:05 AM by negan