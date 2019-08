Premiers avis

Petit avis rapide sur Astral Chain que j’ai eu l’occasion de prendre en main durant une petite poignée d’heures en attendant le test bien complet qui arrivera plus tard ce mois-ci (en tout cas, avant le lancement ce 30 août).Et si je ne suis pas du genre à trop tartiner dans les aperçus, car j’aime laisser de la matière pour la vraie review, je peux au moins dire que… ben ça sent très bon cette histoireEt pourtant, diable comme j’ai eu peur au départ tant le premier chapitre (davantage une sorte de prologue) est assez mauvais et aucunement représentatif du reste du jeu, sauf dans la mise en scène propre à Platinum. Une sorte de séquence assez poussive avec peu de possibilité de gameplay, ce qui est un peu normal dans un JV dirons-nous, mais les beat’s ont l’habitude d’aller à l’essentiel alors qu’au départ, on ne possède rien de la substance de cette nouvelle licence, donnant une impression d’un jeu d’action mou et un peu pété.J’ai eu peur pendant une bonne demi-heure quoiEt heureusement, tout commence à s’amorcer dès le deuxième chapitre car non seulement on possède ce fameux « Légion » (binôme organique qui est en attaque auto mais qu’on peut rapidement commander), mais c’est là que le jeu commence à se démarquer vraiment d’un Bayonetta. Ce n’est pas « ouvert » comme progression, mais disons qu’il y a matière à fouiner un peu plus, et on sait dès le départ qu’il faudra à un moment revenir dans certains niveaux pour ouvrir de nouveaux passages avec les autres Légions qu’on ne possède pas encore.Pareil pour le commissariat, l’espèce de Hub entre chaque mission, qui a le mérite de changer nos habitudes avec l’éditeur : on cause avec les PNJ (avec ces musiques de fond très Persona en passant), on peut aller s’entraîner (obligatoire pour vraiment prendre en main le gameplay car c’est vraiment pas facile au départ) et surtout augmenter en puissance avec de l’upgrade d’armes et de nos légions (via un arbre de compétences).Deuxième chapitre qui m’a d’ailleurs mis une petite gifle vu qu’en matière de situation et de mise en scène, sa dernière ligne droite à presque des allures de fin du jeu tellement c’est explosifOn sent que Platinum s’est fait plaisir.J’ai ensuite pu débuter le chapitre 3 (j’ignore combien il y en a pour le moment mais ça devrait tourner à une dizaine) avec là encore des améliorations sur le système de combat où, à défaut de système de combo façon Bayo et DMC, on commence vraiment à saisir le principe et où Platinum a voulu en venir avec une IP car même si on retrouve certains fondamentaux du développeur (esquive parfaite = bullet time), tout va se jouer sur ce qu’ils appellent les mouvements synchro, à savoir appuyer au bon moment sur la touche de Légion pour parfaire une fin de combo, l’envoyer sur l’ennemi comme un grappin, « trancher » l’écran pour stun un ennemi prêt à attaquer. Encore une fois, c’est pas si simple au départ mais quand nos doigts commencent à adopter les réflexes, putain ça devient bon ! Et je n’ai encore touché qu’à un seul Légion sur les (me semble t-il) cinq disponibles.D’ailleurs, cette volonté de jouer la différence est surtout valable pour les boss où il faut plus que jamais apprendre à observer les pattern, pas seulement pour éviter de vous faire démonter, mais aussi pour éviter que votre Légion finisse en PLS. Votre compagnon est plus puissant que vous, mais c’est un berserk qui fonce sur le tas et qui s’en fout de l’esquive. Donc il peut très vite se retrouver HS pendant quelques secondes (limitant soudainement vos possibilités) obligeant à calculer quand le rappeler, l’envoyer au bon moment, voir le faire bouger car ici, les « gros » ennemis ont une certaine tendance à adorer les attaques de zone.Peut pas vous en dire plus car je n’ai pas été plus loin (et de toute façon, je n’aurais pas eu le droit de parler au-delà du quatrième chapitre pour cette prev) mais là, pour comprendre mes impressions, je vais me contenter de dire que la seule chose dont j’ai envie pour le moment, c’est d’être à ce soir pour continuer tant le potentiel est grand.- Allez savoir pourquoi mais quand on « allume » la première fois le jeu, la partie se lance directement et on est obligé de poursuivre jusqu’à la fin du chapitre 1 (pas si long) pour pouvoir retourner au menu principal et donc à certaines options. Pourquoi je vous dis ça ? Bah parce que du coup, vous serez obligé de vous taper le début avec les voix US avant d’avoir le droit de mettre le JP.Comme j’ai dit, j’en suis qu’au chapitre 3 donc je ne sais pas vers où va me mener le titre mais je peux néanmoins dire de suite qu’à l’instar de Bayonetta (pour ne citer que lui), le jeu va de nouveau avoir ses bases coté replay value avec plusieurs modes de difficulté, et du ranking à partir du mode normal (le jeu se lance de base en « relativement » facile). Et tout ceux qui ont justement tapé Bayo le savent (valable également pour un DMCV) : quand on termine ce genre de jeu, on a directement envie de le relancer dans une difficulté supérieure pour exploiter son skill de meilleur level qu’au départ.Donc c’est cool, sauf que le jeu est parfois un peu plus narratif, avec par exemple des séquences type enquête. Et autant ça dérange pas de les faire une fois, autant ça risque vite de gaver de se les retaper à chaque difficulté tant elles sont sans intérêt coté gameplay. Pour le moment, j’en ai eu qu’une seule, alors j’espère qu’il n’y en aura que peu dans les autres chapitres. Autant parfois aller à l’essentiel.(damn, ce n'était pas si rapide comme "petit avis")