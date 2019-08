Ligue 1

En roue libre en seconde période, le Paris Saint-Germain a surclassé Nîmes (3-0), ce dimanche, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1.Dans une ambiance festive au Parc des Princes, les Parisiens mettaient immédiatement le pied sur le ballon. Mais son utilisation laissait à désirer. En dehors de quelques fulgurances de Mbappé, qui chauffait les gants de Bernardoni sur une frappe molle après un joli show dans la surface, les Nîmois n’étaient pas vraiment mis en danger. C’était finalement sur une action totalement anodine que M. Turpin, alerté par la VAR avec de nombreuses secondes de retard, accordait un penalty pour une main de Martinez, transformé par Cavani (1-0, 24e).Un coup de massue pour les Crocos, jusqu’ici bien en place. Malgré tout, les partenaires du remuant Ferhat obtenaient plusieurs corners sans toutefois réussir à les exploiter. En face, Sarabia n’était pas loin du break sur un caviar de Mbappé, mais l’ailier espagnol voyait Bernardoni effectuer un superbe arrêt réflexe sur sa ligne. Le gardien nîmois, décidément très chaud, empêchait dans la foulée Draxler de marquer d’un subtil piqué avant de voir Cavani rater le cadre sur une déviation juste avant la pause.Au retour des vestiaires, le PSG gérait assez aisément les débats. Pas vraiment mis en danger, les joueurs de la capitale doublaient la mise avant l’heure de jeu par Mbappé, à la réception d’un bon centre Bernat consécutif à une ouverture lumineuse de Marquinhos (2-0, 58e). En roue libre, Paris creusait définitivement l’écart par Di Maria, qui profitait d’un service encore une fois génial du champion du monde tricolore (3-0, 70e).Dans le dernier quart d’heure, Mbappé n’était pas loin de s’offrir un doublé, mais son coup de tête dos au but manquait de peu le cadre. Une dernière grosse occasion pour le PSG, qui desserrait l’étreinte en fin de partie, ne laissant toutefois pas la moindre opportunité à Nîmes de se rapprocher du but d’Areola. Une belle entrée en matière pour l’ogre francilien, qui n’a clairement pas eu à forcer son talent ce soir.

