BADLANDS, COMPÉTENCES ET STREET CRED.

EN VRAC

- Pour compléter la seconde information principale en chiffre, chaque attribut compte dix niveaux de progression, de même pour les compétences. Ajoutez à cela quelque soixante capacités (actives ou passives) quant à elles modifiables jusqu’à cinq niveaux maximum.



- Combien même Cyberpunk 2077 ne proposera pas l’ombre d’un seul panneau de quêtes, il existe bien un implant permettant de mettre en évidence un point d’intérêt ou bien un PNJ désireux de s’offrir les services d’un edgerunner.



- Implants toujours, Night City compte quelques experts dans le coaching de compétences de hacking, partir à leur rencontre sera un énième moyen de perfectionner nos aptitudes de Netrunner. Quelque part l’équivalent « hacking » des ripper docs quant à eux spécialistes des augmentations physiques. V aura d’ailleurs impérativement besoin de leurs talents pour installer le nec plus ultra du transhumanisme. Débrouillard malgré tout, il lui sera possible d’opérer d’éphémères modifications sur le terrain, tel qu'appliquer du poison sur ses lames mantis.



- V n’a pas de noms encore moins de prénoms mais son genre est lui totalement laissé a l’appréciation du joueur. Il peut donc être aussi bien un homme qu’une femme ou encore être transgenre. Dans les faits lui est donc possible d’avoir une apparence féminine mais de disposer d’une voix d’homme par exemple. Tout ceci en sachant que la perception des PNJ variera en conséquence.



- Dans le genre sujet « délicat », la religion constituera une partie intégrante du jeu. S'il est fort improbable de pouvoir choisir sa foi, celle-ci imprégnera fortement l’univers. Un exemple existe déjà avec les « Voodoo Boys », un gang de fervents Catholiques établis dans des églises abandonnées en guise de bases d’opérations. En faisant cela, le but de CD Projekt n’est toutefois pas de susciter la polémique, mais simplement de représenter un échantillon complet des citoyens de ce futur sombre.



- De la même manière que la ballade de Priscilla dans The Witcher 3, Cyberpunk aura lui aussi le droit à sa séquence musicale néanmoins annoncée comme étant plus aboutie encore. Inutile d’y voir la confirmation de la présence d’un artiste musical pour autant, non définitivement Lady Gaga ne sera pas de la partie.



- Un New Game Plus sera bien disponible.



- Comme à l'accoutumée, Cyberpunk proposera plusieurs conclusions possibles, toutes seront en adéquation avec les choix effectués tout au long de la partie. Petite nouveauté : les quêtes annexes auront aussi leur petite importance lors de la synthèse finale.



- La relation avec les PNJ se veut amplement complète. Hormis l’inévitable option de romance, se lier d’amitié platonique avec un personnage rentre tout à fait dans l’ordre du possible. Mais si une relation amicale vire a l’amour, alors rien n’obligera le joueur à prêter vœu de fidélité… attention cependant, de même que l’orientation sexuelle de V n’est définie que par les joueurs, un PNJ ne la partagera pas nécessairement.



- Instant Keanu « Breathtaking » Reeves : la motion capture s’est étendue sur deux semaines dans le plus grand des secrets. Très professionnel, le futur monsieur Silverhand a tenu à voir de ses propres yeux l’avancement du projet depuis son implication, sans oublier de retenir l’intégralité des noms des développeurs l’ayant côtoyé.



- Au rayon sonore et pour conclure, Marcin Przybyłowicz se dit plus enthousiaste que jamais face à ce nouveau défi que représente la perception musicale d’un monde future. Là ou les compositions servaient à accompagner l’univers médiéval de The Witcher, dans Cyberpunk elles font parties intégrantes de Night City qui disposent toujours d’une source de diffusion. À la radio, dans les Night Clubs, ou encore dans la rue via des postes, la musique est partout. Le groupe Suédois Refused se charge des à présent de capturer les sons du mythique groupe fictif Samurai mais d'artistes devraient ajouter leurs noms à la bonde sonore finale.... De quoi nous quitter en musique !

, une vaste terre de non-droits dominée par plusieurs factions de. Deux d’entre elles, les «» et les «» se jouent depuis quelque temps une guerre de contrôle et leur rapport avec V/le joueur varie de l’hostilité la plus totale pour les premiers à une possible forme de complaisance avec les seconds. Pour autant il n’y a aucune forme de camaraderie possible au sein d’un lieu régie par l’anarchie, ce qui implique de s’y rendre armé jusqu’aux dents ou bien avec les compétences de circonstance.Ce qui nous emmène au second point : la personnalisation des compétences.. Celui-ci peut également intervenir dans la progression des attributs liés notamment à la force, l’endurance, l’intelligence ou encore le côté « cool » de notre protagoniste., lesquelles fournissent bien sur là aussi de nouvelles capacités en adéquation avec ses choix, et son style de jeu par extension.Concernant l’équipement, ce dernier sera de plus en plus performant à mesure de l’intensité de son utilisation. À titre d'exemple,. Naturellement le loot occupe une grande place dans la création d’armes et autres équipements, la curiosité sera en ce sens largement récompensée puisque bon nombre d’augmentations spéciales s’obtiendront en fouinant ici et là.. L’achat reste néanmoins la solution la plus viable pour la plupart des équipements et les plus uniques d’entre eux ne seront proposés à la vente que lors d’un court laps de temps a une période bien spécifique.Enfin la «» jouera un rôle proéminent dans l’obtention d’atouts plus efficaces encore.et « venir en aide » à la populace lui permet de glaner quelques précieux points d’expérience mais également de Street Cred donc. Avec celle-ci, sa réputation se fait de plus en plus grande et il se voit de se faire ouvrir les portes d’un monde qui lui resterait étranger autrement. Il est ici question de se payer les services de vendeurs plus compétents encore dans leur domaine de prédilection et ce n’est là qu’un seul exemple parmi d’autres.