Tests

Pour des raisons qui nous échappent encore aujourd’hui,a fait l’étrange choix de nous offrir un spin-off de sa franchisequi chronologiquement fait suite au dernier chapitre de la trilogie Blazkowicz… qui n’est même pas encore sorti, ni dévoilé (mais officialisé, c’est toujours ça). Bon ce n’est pas si grave, si ce n’est qu’on sait déjà que le gros bourru avec la VF de Bruce Willis survivra à son arc final, puisque présent (et relativement vieux) dans ce jeu qui se déroule 20 ans après. Enfin, « présent », c’est vite dit en fait car notre héros va vite être porté disparu et ce sera à ses deux jumelles d’aller trouver où il se cache dans ce Paris uchronique où les vilains nazis continuent de squatter les rues de notre capitale.Deux jumelles qui ne se ressemblent pas des masses physiquement (peut-être la coupe de cheveux qui perturbe) mais qui ont clairement un point commun : elles sont insupportables et ultra caricaturales. Vous m’direz, les clichés, c’est un peu une spécialité de la franchise mais c’est mieux quand c’est bien foutu, donnant des impressions d’œuvres vaguement Tarantino-esque comme dans le précédent. Là ça marche moins, un peu comme si on avait la jeunesse des deux vilaines de(pas réputées pour leurs psychologies travaillées), et ce sera loin d’être le seul problème narratif : de manière globale, Youngblood est infiniment moins intéressant que The New Colossus, souvent trop sage, souvent trop vide, et souvent sans profondeur hormis quelques clins d’oeil comme dans les documents qui osent par exemple des critiques détournées en référence à « construire un grand mur pour ne plus que les étrangers viennent ». Original tiens…Bon tant pis pour le scénario, l’objectif premier de cet épisode étant que les jumelles ouvrent la porte au mode coopération largement mis en avant par le Buddy Pass de la version Deluxe permettant pour 10 balles de plus d’inviter n’importe quel ami online à vous rejoindre sans avoir le jeu. Une excellente chose qui on espère fera quelques échos dans l’industrie. Et c’était d’ailleurs essentiel tant le solo est à oublier à cause de l’IA comme d’habitude un peu pétée. Toujours embêtant quand on parle des ennemis (mais ça reste un jeu essentiellement bourrin où l’infiltration ne fonctionne tout simplement pas), mais beaucoup plus quand notre alliée fait un peu n’importe quoi, surtout que la difficulté est une fois de plus au rendez-vous avec un compteur de PV qui fond en quelques balles, même en mode normal.On nous annonçait un spin-off qui allait tenter des choses et il faut reconnaître que la promesse est plutôt tenue. Outre le plaisir de s’y lancer à deux, le jeu prend une toute nouvelle dimension RPG avec de l’expérience pour la moindre action (même ramasser un document), des niveaux, des armes que l’on peut améliorer de bout en bout, et plusieurs arbres de compétences avec même des spécialités (charge et invisibilité, plus une dernière à débloquer) et ce que l’on appelle des « signes », à savoir une sorte de check ou affilié à exécuter auprès son partenaire pour lui offrir un boost de vie, armure ou autres. Et forcément, comme la plupart des shoots en coop, il sera possible de relever son allié au sol, ce qui n’est pas toujours pratique et à risque : les deux joueurs se partagent trois vies maximum avant de revenir à un checkpoint bien lointain. Aubaine tout de même : recommencer n’est pas si frustrant vu qu’on garde les points d’expériences amassés.Et parce shoot coop + éléments RPG riment avec sacs à PV (demandez à), ne vous étonnez pas de découvrir des barres de vies et de grosses armures de défense même si heureusement, le but n’est pas de balancer la sauce comme un dératé baveux : il suffit juste de comprendre que certains types d’armures sont plus sensibles à certaines munitions, obligeant à constamment changer d’armes pour vous adapter, chose qui sera de toute façon obligatoire vu que les chargeurs disparaissent à grande vitesse (en tout cas avant d’améliorer tout ça). Ça manque de boss il est vrai, mais le principe fonctionne plutôt bien et plus on avance, plus les compétences et le matos à disposition permettent les joutes ultra nerveuses qui nous font apprécier le travail dedepuis de nombreuses années.L’autre grand changement va venir du level-design avec un gros logo Arkane qui vient apporter ses talents en matière d’ouverture, que l’on ressent dès nos premiers pas dans Paris (donc passé une introduction dans un zeppelin et un passage dans un Hub). On ressent réellement la patteaussi bien dans les multiples détails visuels et sonores que dans l’architecture avec tout un tas de raccourcis, davantage de verticalité, plein de secrets à découvrir, ces bâtiments parfois labyrinthiques… Il y a de temps en temps quelques couacs, comme quand on s’énerve parce que l’objectif est à 20 mètres et qu’on tourne en rond pour comprendre où passer mais de manière globale, cela contribue un peu plus à ce vent de fraîcheur pour une franchise de qualité mais qui cherche encore son public (les ventes, ce n’est pas toujours ça chez).Et là, je sens votre regard interrogateur. Un jeu qui ose des prises de risque (ou en tout cas des évolutions notables), une architecture plus ambitieuse, une durée de vie correcte qu’on va évoquer plus bas… et tout cela pour deux fois moins cher qu’un épisode standard ! Vous pensez qu’il y a une burne dans le potage ? Vous voilà fin analyste car il y en a une grosse : ils nous ont refait le coup. Vous vous souvenez de(sinon, fallait lire le test) ? Hé bien voilà le retour de la formule du remplissage où l’on nous met de fausses barrières sous le nez pour augmenter artificiellement le compteur d’heures. J’explique. Dès le début, donc encore une fois après l’introduction, on débarque dans un nouveau Hub où l’on nous explique vite fait le topo de l’habituelle révolution (y a aussi une fausse bornesi ça vous intéresse) avant de nous présenter la marche à suivre : trois gros objectifs principaux (plus du rab ensuite jusqu’au final)… mais surtout trois objectifs qui réclament un niveau bien plus élevé que celui que vous avez au départ. Vous avez compris le truc ?Et oui, comme dans, le but premier ne sera donc pas de suivre le scénario principale (pour ce qu’il a à raconter) mais juste d’avoir l’expérience requise pour avancer, signifiant tout un tas de missions annexes à aller réclamer auprès des représentants de ce fameux Hub, vous envoyant dans l’un des trois quartiers à repasser constamment par les mêmes endroits au point de finir par connaître l’essentiel par cœur en quelques heures, surtout qu’une seule mission secondaire peut très bien vous envoyer d’un quartier à l’autre, et qu’il suffit d’éponger une zone à ennemis, s’éloigner, puis revenir pour voir tout ce beau monde réapparaître comme par magie. C’est nerveux, on le redit, et on prend plaisir à voir nos personnages augmenter en puissance mais pour celui qui voulait une expérience semi-narrative comme les deux premiers, quitte à jouer de la linéarité mais du coup du renouvellement constant des décors… ben c’est loupé.Donc dans les faits,, c’est facilement une quinzaine d’heures de jeu en mode normal, et davantage si vous forcez au niveau des annexes. Mais vu la qualité des quêtes qui nous renvoient aux heures sombres des RPG randoms (et encore, c’est sans compter les fedex sur le chemin qui se résument globalement à « va chercher ça » et « va tuer lui »), on fera comme dans le précédent FPS deévoqué plus haut : une fois suffisamment puissant, on évite de perdre du temps et on avance. Bref, s’il n’y avait pas de mécaniques d’expérience, ce serait typiquement le genre de jeu où l’on verrait les crédits de fin en quatre ou cinq heures.