Nous avons ensemble le plaisir de vous annoncer l'ouverture du site officiel RetroBat à l'adresse suivante :

Site officiel de RetroBat (EmulationStation Windows Portable) : www.retrobat.ovh

Vous pouvez également consulter le github à l'adresse suivante :

GitHub de RetroBat : github.com/kaylh/retrobat

Certains d'entre vous sont peut être déjà tombés sur mes articles précédents qui présentaient mon projet RetroBat. C'est un ensemble de scripts écrits pour faciliter l'utilisation et la configuration de l'interface EmulationStation pour Windows avec des émulateurs tels que RetroArch.J'ai pu m'associer avec quelques personnes telles que Nspy sur Gamekyo, qui m'ont motivés et aidé dans son développement.Vous pourrez y trouver les news du projet, les liens de téléchargements vers les dernières versions ainsi que des tutoriels.EmulationStation comparé à d'autres interfaces pour Windows, présente l'avantage d'être gratuit et de consommer peu de ressources, ES est en général plus rapide dans son exécution que les autres interfaces.Petite présentation de l'interface EmulationStation pour Windows avec le thème Nextfull réalisé par AlekFull, KOT Prod. et Lorenzolamas alias NspyThank's for playingKayl et l'équipe de RetroBat