Éditeur : Blowflish Studios

Développeur : Caustic Reality

Genre : Horreur

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Q4 2019

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Russe / Japon / Chinois.

Explorez les vestiges d'une famille autrefois heureuse, lisez leurs lettres et leurs journaux, écoutez leurs messages vocaux et rassemblez des indices pour comprendre les événements dramatiques qui vous ont conduit ici. Mais attention, vous n'êtes pas seul(e)... Quelque chose se trouve toujours dans la maison, un être plein de rage et de larmes.