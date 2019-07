Éditeur : Sega

Développeur : Two Point Studios

Genre : Gestion

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2019

-Le jeu sortira en dématérialisé et en physique-

-DLC Bigfoot et Pebberley Island seront inclus dans les versions consoles-

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais / Russe / Chinois.

Bâtissez un hôpital en partant de rien et concevez le plus beau (ou fonctionnel) des centres de soin de Two Point County.