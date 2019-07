Tokusatsu

vidéo

-----------------------------------------

Kamen Rider Zero One

Le Japon est entré dans une nouvelle ère. Hiden Intelligence, la société leader dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) a mis au point un moyen d'utiliser ces A.I sous forme humaine, appelé HumaGear. Ils ne sont pas différents des humains et sont devenus un élément de base dans la vie publique et privée. Cependant, une organisation terroriste connue sous le nom de "MetsubouJinrai.NET" a piraté plusieurs de ces HumaGears et les a retournés contre la société pour éliminer l’humanité. Afin de lutter contre cela, le gouvernement a mis en place une escouade militaire de renseignement artificiel, ou A.I.M.S, pour détruire ces HumaGears sabotés.



Pendant ce temps, Aruto Hiden a soudainement été nommé président de Hiden Intelligence après le décès de son grand-père. Bien que initialement indifférent, il a été témoin direct des attaques terroristes de "MetsubouJinrai.NET" et a décidé de se battre en tant que Kamen Rider Zero-One afin de préserver les apparences en tant que président. A partir de là, une guerre explosive a été déclenchée entre Aruto, "MetsubouJinrai.NET" et A.I.M.S.

-----------------------------------------

Hiden Intelligence





Kamen Rider Zero-One









A.I.M.S





Kamen Rider Vulcan





Kamen Rider Valkyrie

MetsubouJinrai.NET









-----------------------------------------

Voilà avecl'èreva s'achever avec une série qui aura rendu un belle hommage à cette période qui aura commencée avec. Quid de la suite vous me direz ? Bien justement ce matin au Japon un plein d'info nous a été dévoilé à propos du prochain Kamen Rider.Son nomEn effet et c'est de coutume ce nom nous a d'abord été révélé par un bot twitter qui dévoilé tout dépot de marque ou de licence sur le sol Japonais (voir ci-dessus pour le dépôt de marque de Kamen Rider Zero One). Il y a de ça un poile plus d'une semainenous avez titillé l'annonce du prochain Kamen Rider via une(voir ci-dessous pas de sous titre) Enfin des fuites avez révélé avant l'annonce officiel qui c'est déroulé ce matin donc au Japon au moins l'apparence du prochain Kamen Rider.Doncquel est l'intrigue de cette nouvelle série qui marque le début d'une nouvelle ère (dont vous voyez le design de la série ci-dessus) ?Le 1er septembre sera donc diffusé sur la chaîne télé japonaisele premier épisode de Kamen Rider Zero One la nouvelle série de la Toei succédant donc à Kamen Rider Zi-O, cette nouvelle série ouvrira également la série Kamen Rider dans l'èreLe thèmes de ce Rider c'est d'utiliser des sortes de clefs / cartes SD électronique qui donne à son utilisateur des pouvoirs d'animaux provenant de leurs ADN.L'autre thématique associé à sa transformation qui n'est pas la moindre est le retour de la sauterelle en tant que motif principal pour le Kamen Rider protagoniste motif qui avait disparu depuisA noter également que comme, Kamen Rider Zero One dispose du chiffre 1 dans son nom.Qui aura t'on comme personnage dans ce show ? Voici le casting.alias(joué par Fumiya Takahashi) Aruto se transforme en Kamen Rider Zero-One en utilisant leaprès qu’il soit devenu soudainement président de Hiden Intelligence, comme le dictait le testament de son grand-père. Aruto se bat contre les HumaGear qui ont été manipulé par MetsuboJinrai.net, une organisation terroriste.(joué par Noa Tsurushima) HumanGear, un androïde, qui sert de secrétaire au président de Hiden Intelligence en l’occurrence Aruto., (joué par Kazuya Kojima du duo comique UN-JASH.) Vice-président de Hiden Intelligence, un homme ambitieux qui convoitait lui-même la place de président jusqu’à ce qu’il soit abasourdi par la nomination soudaine d’Aruto. Il traverse la vie en tant que finaliste perpétuel.alais(joué par Ryutarou Okada) Chef de l'organisation spéciale anti-IA, A.I.MS. C'est un combattant doté d'excellentes capacités qui affronte les terroristes pour la sécurité de la ville.alias(joué par Hiroe Igeta) Conseiller technique d'A.I.M, elle excelle au combat grâce à sa force de combat.(joué par Daisuke Nakagawa) Il est le commandant de terrain de l'organisation terroriste MetsuboJinrai.net. créant les HumaGear devenant berserk.(joué par Shuya Sunagawa) Il est le chef de MetsuboJinrai.net. Ses ambitions sont inconnus pourquoi veux t-il la destruction de l'humanité ?Voilà pour le casting est le synopsis maintenant je vous laisse avec la conférence de presse dont vous trouverez le trailer au code temps (36:40) pour le début de la conférence regardez au code temps (32:42).Voilà que l'ère Reiwa débute HENSHIN !!!