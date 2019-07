Joachim Andersen a été présenté ce vendredi après-midi au Groupama OL Training Center. Le défenseur central danois de 23 ans a signé un contrat de cinq ans avec l'Olympique Lyonnais, jusqu'en 2024 donc. Le coût du transfert s'élève à 24 millions d'euros auxquels peuvent s'ajouter 6 millions de bonus.





JOACHIM ANDERSEN

« Je suis très content d’être enfin ici. J’ai vraiment hâte de commencer avec ma nouvelle équipe. C’est un grand club, tout le monde connait Lyon. Ils ont gagné sept championnats d’affilé, j’étais petit à l’époque. Je me souviens aussi de Juninho en tant que joueur. J’ai parlé à Kim Kallström et il ne m’a dit que du bien de ce club et de la ville. Je voulais jouer la Ligue des Champions dans l’étape suivante de ma carrière et je peux le faire ici. Quand on voit la liste des joueurs qui sont passés ici, c’est un très bon club pour progresser. Le prix de mon transfert ne m’intéresse pas, ça c’est entre les clubs. Je veux jouer le mieux possible, remplir mes ambitions et celles du club. C’est tout ce qui m’intéresse. Beaucoup de joueurs danois passent par les Pays-Bas. C'est l’un des meilleurs pays pour qu’un jeune joueur se développe. J'y ai appris à jouer à droite et à gauche. En Italie, j’ai beaucoup appris du coach Giampaolo et de la Serie A d’un point de vue tactique. Le jeu est peut-être plus physique en France mais c’est une belle opportunité pour moi. Mon objectif principal est de jouer le plus de matches possible et de continuer à progresser. Je veux aussi lutter pour le titre en championnat et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. »







JEAN-MICHEL AULAS

« Joachim faisait partie des priorités de l’OL. C’est un joueur qui était suivi depuis longtemps, qui a fait une formidable saison l’année dernière. Beaucoup de clubs le suivaient et c’est pourquoi c’était une opération un peu compliquée. On a trouvé un joueur de grande qualité, avec une forte personnalité. La vision de sa famille est très élitiste pour sa carrière, c’est très positif lorsque l’on discute pour un projet sur le long terme. C’est avec grand plaisir qu’on l’accueille avec un contrat de 5 ans. C’est un transfert de 24 millions + 6 de bonus. C’est un transfert significatif, mais qui ne doit pas effrayer Joachim mais plutôt lui donner la force suffisante qui nous permettrait de franchir un certain nombre d’étapes. »







FLORIAN MAURICE

« C’est un joueur que l’on suivait depuis quelques temps. Il répond totalement aux caractéristiques du défenseur central moderne, surtout techniquement. Il peut jouer axe droit ou gauche sans aucun problème. Il a confirmé toute la saison dernière ses caractéristiques. Notre approche a été faite suffisamment tôt pour devancer les autres clubs. C’est une grande satisfaction, un grand effort du président pour aboutir à ce transfert. Le club fait une belle opération car c’est un très bon joueur mais aussi un mec bien. J’ai eu un coup de foudre dès le début. Je le connaissais des sélections U21 danoises, mais je l’ai aussi beaucoup vu jouer avec la Sampdoria, qui a une philosophie fantastique. Il a tout de suite attiré mon attention. J’aime les joueurs techniques, au-delà du fait que c’est un défenseur. La première impression est selon moi très importante et pour le coup, elle s’est confirmée par la suite. Tout le monde a validé ses prestations. Je ne vais pas dire que je n’ai pas de doutes, mais je pense que c’est un très bon joueur. Il n’a pas encore pu jouer avec sa sélection nationale et jouer dans un club comme le notre peut lui ouvrir ces portes. La collaboration avec Juninho se passe très bien, lui et le coach m’ont dit de foncer lorsque j’ai évoqué le nom du joueur. »







JUNINHO

« Quand je suis arrivé, j’avais parlé avec Florian et Andersen était notre priorité. Ses qualités sont très intéressantes. C’est rare de savoir jouer des deux côtés, mais lui parvient à être toujours aussi performant. Il est très physique, très technique. Il va falloir commencer à travailler fort à partir de lundi. On a déjà Jason, Marcelo, Mapou et Oumar mais le recrutement de Joachim s’inscrit dans l’idée d’instaurer une concurrence. Je lui souhaite beaucoup de réussite ici, dans un beau club avec des supporters passionnés. Je trouve qu’il a les qualités pour nous amener le plus haut possible. L’idée d’ajouter un défenseur central est d’attiser la concurrence afin de pousser tout le monde vers le haut. C’est un jeune joueur qui est capable de progresser et d’atteindre un niveau encore plus important. Ce que je souhaite, c’est qu’il donne le meilleur de lui même. La saison dernière, il y avait peut-être un peu trop de responsabilités sur Jason et Marcelo. Avec Joachim, les responsabilités sont partagées. Il faut de la patience avec lui, ce n’est jamais facile pour un défenseur qui a une marge d’erreur plus petite que les autres. »