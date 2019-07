Youssouf Koné, la nouvelle recrue lyonnaise a été présentée devant la presse, ce jeudi en début d'après-midi. L’ancien joueur lillois, tout juste rentré de la CAN, où il jouait avec le Mali, a signé un contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024.





YOUSSOUF KONÉ

« Je suis très content de faire parti de la famille des Gones. Ça fait plaisir d’être auprès de deux grandes légendes : Juninho et Sylvinho. Grâce à eux je vais franchir un cap. J’ai eu Juni au téléphone et ça a été déterminant pour mon arrivée. Je vais défendre les couleurs de l’OL et je veux aller au bout sur toutes les compétitions en gagnant des titres. C’est vrai, j’ai eu pas mal de propositions mais j’ai analysé les choses et lorsque j’ai entendu l’offre de l’OL, j’ai tout mis de côté car le projet est intéressant pour moi. L’OL fait parti des plus grands clubs européens. »





JEAN-MICHEL AULAS

« Youssouf a donc signé un contrat de 5 ans, lié aux opérations avec Thiago Mendes. 9 millions d’euros + 25% sur la plus-value d’un potentiel transfert. Les négociations ont été compliquées car Lille tenait à son joueur mais on croit beaucoup en lui et c’est pour cela que l’on a accepté la plus-value à la revente. Youssouf est notre 8e arrivée . On est en ligne avec ce que l’on avait convenu avec Juni. »





JUNINHO

« Après le départ de Ferland Mendy, on a discuté avec Florian Maurice et c’est le nom de Youssouf qui est sorti. Youssouf a d’énormes qualités physiques, il va vite, il est agressif et c’est un joueur qui a une forte marge de progression.

Il connait la Ligue 1 puisqu’il vient du LOSC. Je suis certain que Youssouf sera heureux avec nous. Aujourd’hui, il a besoin de récupérer de la CAN, de prendre des vacances et reviendra certainement le 1 août. »