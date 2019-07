Mecha

a annoncé vendredi lors du panelqu'elle avait renouvelé et prolongé ses accords de licence avecpouret la série animée. Si les accords n'avaient pas été renouvelés, les licences d'Harmony Gold pour ces trois séries auraient expiré leAccords prolongés donc avec Tatsunoko, mais ne couvrent pas les projets ultérieurs de Macross. Shoji Kawamori (créateur de la licence Macross) doit faire la tronche.Tatsunoko à l'époque a cédé plusieurs droits sur les première séries suivante Macross, Mospeada et Southern Cross, à Harmony Gold en 1984. Harmony Gold a ensuite édité et réécrit les trois séries dans sa série Robotech, composée de 85 épisodes. Harmony Gold a continué à produire des suites, notamment Robotech II: The Sentinels de 1986 et Robotech: The Shadow Chronicles, de 2006.Dans un accord de 1991, Tatsunoko a accordé à Harmony Gold le droit exclusif d'exploiter 36 épisodes de Macross, 25 épisodes de Mospeada et 23 épisodes de Southern Cross pendant 10 ans. Les deux sociétés ayant prolongé l'accord en 1998 et 2002, la licence a finalement été prolongée jusqu'au 14 mars 2021.Harmony Gold n'a pas indiqué la durée de validité des accords renouvelés en vigueur. Comme c'est bien pratique rajoutons à cela qu'Harmony Gold avaient également signé deux contrats de film: en 2007 avec. et en 2016 avec. Aucun film live-action n'a encore été distribué à ce jour, mais(Wonder Woman) serait en train d'écrire un script pour un film Robotech.Vers 1998, l’agence de publicité et coproducteur de Macross, Big West, intenta une action contre Tatsunoko, affirmant que ce n’était pas Tatsunoko qui avait le droit de créer des suites de Macross. En 2003, un tribunal a statué en faveur de Tatsunoko, affirmant notamment que Tatsunoko avait le droit de concéder une licence d'utilisation de Macross à Harmony Gold.À la suite de cette procédure, l’accord conclu en 1998 entre Tatsunoko et Harmony Gold a révoqué le droit d' Harmony Gold de donner suite aux trois séries en question, mais l’accord de 2002 les a rétablies pour Mospeada et Southern Cross uniquement. Un accord de 2003 a rétabli le droit d'Harmony Gold de créer des œuvres dérivées de Macross, à l'exception des dessins appartenant à Big West. Tatsunoko a contesté cet accord de 2003 dans ses demandes reconventionnelles, mais le tribunal a confirmé que l'accord était valide.Toujours à la suite du litige Big West, Tatsunoko a demandé à Harmony Gold de protéger les marques Macross en dehors du Japon et a accepté qu'Harmony Gold puisse déduire des frais juridiques des redevances versées à Tatsunoko. Tatsunoko a également contesté cet accord dans ses demandes reconventionnelles, mais le tribunal s’est de nouveau prononcé en faveur d'Harmony Gold.Harmony Gold a entamé un arbitrage contre Tatsunoko en novembre 2016. Tatsunoko a répondu par des demandes reconventionnelles réclamant 15 millions USD de dommages et intérêts, affirmant que Harmony Gold avait violé le contrat, notamment en sous-licenciant les émissions et en ne payant pas de redevances vidéo à domicile. En juin 2017, un tribunal californien a confirmé les contrats de licence conclus entre Harmony Gold USA et Inc. et Tatsunoko Production, et affirmé que les contrats expireraient sans renouvellement en 2021.Voilà pour l'histoire en gros Tatsunoko qui l'ont mauvaise envers Big West détenteur de la licence au Japon de Macross on court-circuité la licence à l'étranger en confiant celle-ci à des incapable nommé Harmony Gold qui sont des dinosaures de l'animation faisant du grand n'importe quoi avec leur licence et de la prise d'otage. Ils sont aussi pire queouen leurs temps incapable de donner de la valeur à une production japonaise et en apporter une plus valu pour les fans.Rajoutons à cela que le patron d'Harmony Gold avait été inculper dans une affaire de blanchiment d'argent en Italie (lié à Silvio Berlusconi vous savez la Cinq) dans des affaires immobilière et que vue sont grands âges n'a pas écopé de la taule.