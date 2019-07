Tanguy Ndombele (22 ans) s'est engagé avec les Spurs pour les six prochaines saisons. Le montant de la transaction s'élève à 60M€ auxquels viennent s'ajouter 10M€ de bonus divers. Grâce à son pourcentage à la revente de 20%, Amiens devrait percevoir entre 10 et 12M€.



Recruté l'été dernier pour 8M€ à Amiens après avoir déjà réalisé une saison en prêt à Lyon, le milieu de terrain a connu une ascension fulgurante en l'espace de quelques mois. Grâce à ses performances sous le maillot lyonnais, il a découvert l'équipe de France en octobre dernier. Il a disputé 96 matchs avec le club rhodanien, a inscrit 4 buts et délivré 16 passes décisives.