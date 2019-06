Les sorties du mois de Juillet 2019



Semaine du 1 au 7:



Final Fantasy XIV: Shadow Bringers sur PS4 et PC le 2 juillet







Dream Daddy : A Dad Dating Simulator sur Switch le 2 juillet







Just Cause 4 : Los Demonios sur PS4, Xbox One et PC le 3 juillet







Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered sur Switch le 3 juillet







Alternate Jake Hunter Daedalus : The Awakening of Golden Jazz sur PC le 4 juillet







Clannad sur Switch le 4 juillet







Stranger Things 3 : The Game sur Switch, PS4, XBox One et PC le 4 juillet







What Remains of Edith Finch sur Switch le 4 juillet







Rogan : The Thief in the Castle sur PC le 5 juillet







Sea of Solitude sur PS4, Xbox One et PC le 5 juillet







Sairento VR sur PS4 le 6 juillet







Attack on Titan 2 : Final Battle sur Switch, PS4, Xbox One et PC le 5 juillet







They Are Billions sur Xbox One le 5 juillet et sur PS4 le 9 juillet







Semaine du 8 au 14:



Kingdom Wars 2: Definitive Edition sur PC le 9 juillet







Senran Kagura : Peach Ball sur Switch le 9 juillet







Umihara Kawase Fresh sur Switch le 9 juillet







Dr. Mario World sur IOS, Android le 10 juillet







SolSeraph sur Switch, PS4, Xbox One et PC le 10 juillet







The Messenger: Picnic Panic sur Switch, PS4 et PC le 11 juillet







Tiny Metal : Full Metal Rumble sur Switch et PC le 11 juillet







Sky : Children of the Light sur IOS le 11 juillet







Blazing Chrome sur Switch, PS4, Xbox One et PC le 11 juillet







Dead in Vinland sur Switch le 11 juillet







Streets of Rogue sur Switch, PS4 et Xbox One le 12 juillet







Dragon Quest Builders 2 sur Switch et PS4 le 12 juillet







Aggelos sur PS4 et Xbox One le 12 juillet







Redeemer sur Switch, PS4 et Xbox One le 12 juillet







Lethal League Blaze sur Switch, PS4 et Xbox One le 12 juillet







Eagle Island sur Switch et PC le 12 juillet







God Eater 3 sur Switch le 12 juillet







Semaine du 15 au 21:



I Expect You To Die : Seat of Power sur PS4 et PC le 16 juillet







Gloomhaven sur PC le 17 juillet







EtherBorn sur Switch, PS4 et Xbox One le 18 juillet







Caladrius Blaze sur Switch le 18 juillet







Night Call sur PC le 19 juillet







Lost Ember sur PS4, Xbox One et PC le 19 juillet







Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order sur Switch le 19 juillet







Semaine du 22 au 28:



Automachef sur Switch et PC le 23 juillet







Pawarumi sur Switch et Xbox One le 24 juillet







Songbird Symphony sur Switch, PS4 et PC le 25 juillet







Kill la Kill : IF sur PC le 25 juillet et sur Switch et PS4 le 26 juillet







Raiden V sur Switch le 25 juillet







Fantasy Strike sur Switch et PS4 le 25 juillet







ArmA III : Contact sur PC le 25 juillet







Fire Emblem : Three Houses sur Switch le 26 juillet







Wolfenstein : Youngblood sur Switch, PS4, Xbox One et PC le 26 juillet







Wolfenstein : Cyberpilot sur PS4 et PC le 26 juillet







Beyond : Two Souls sur PC le 27 juillet







Semaine du 29 au 31:



Forager sur Switch et PS4 le 30 juillet







Mutant Year Zero : Road to Eden sur Switch le 30 juillet







The Blackout Club sur PS4 et Xbox One le 30 juillet