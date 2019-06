L'Olympique Lyonnais a présenté pas plus tard qu'hier le Brésilien Jean Lucas devant la presse. Le jeune milieu de terrain de 21 ans a été acheté huit millions d'euros à Flamengo après avoir été prêté à Santos la saison dernière. Quelques jours auparavant et libre de tout contrat, le portier roumain du FC Nantes Ciprian Tatarusanu signait chez les Gones et occupera le rôle de doublure d'Anthony Lopes, en admettant que ce dernier prolonge au club.