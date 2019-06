Pure est une application de connexion uniquement pour un soir. Vous n'êtes même pas censé rechercher des relations ici. Ils prennent également très au sérieux l’anonymat - ils effacent votre profil en quelques heures à compter de sa création.Oui vraiment. Pourquoi?Parce que cette application est pour les connexions instantanées. Vous êtes censé vous connecter, mettre en place une photo et faire votre choix (désolé, il semble que je sois coincé dans l’esprit de jeu de mots). Fondamentalement, vous devez télécharger une photo de vous-même et utiliser l'heure suivante pour trouver votre date. Après cela, tout est effacé.Cela signifie que vous pouvez rapidement trouver des personnes avec qui avoir une conversation sexy, ou tout simplement se rencontrer et avoir des relations sexuelles. Comme pour toute application de rencontres, mieux vaut prévenir que guérir: c’est bien de se rencontrer en public d’abord, mais avec Pure, vous allez rentrer à la maison avec quelqu'un.L’anonymat est assorti d’un gros avantage, car il est peu probable que votre patron vous trouve sur Pure, à moins qu’ils ne recherchent eux aussi une liaison à la même heure que vous. Aucun futur employeur potentiel ne peut non plus trouver votre profil tout en cherchant votre nom sur Google.Le problème?Vous ne savez pas qui est à l’autre bout. Lorsque vous rencontrez quelqu'un sur Pure, vous ne savez pas qui ils sont. Lorsque les profils sont effacés à la vitesse de la lumière, ce n’est pas comme si une équipe avait le temps de les parcourir. Et en raison de l'anonymat, il n'y a pas de connexion à d'autres réseaux de médias sociaux. Donc, comme déjà mentionné: rencontrez-les d'abord en public.C’est une autre des applications qui existe depuis un moment. Créé exclusivement pour la communauté LGBT, il s’agit de l’une des meilleures applications de couplage de son créneau.Grindr consiste essentiellement à rechercher des personnes à proximité comme sur Tinder - vous pouvez voir à quelle distance se trouvent les personnes, ce qui signifie que vous pouvez aller dans un club et localiser les utilisateurs de ce club.Alors que Pure vise avant tout à trouver quelqu'un au fur et à mesure que votre profil sera effacé, Grindr vous permet de personnaliser vos paramètres pour que vous trouviez exactement ce que vous recherchez. Bien que Grindr puisse être utilisé pour trouver l’amour, c’est vraiment une application pour les branchements. Beaucoup de gens ne montrent même pas leur visage là-bas - ils recherchent des conversations qui se salissent rapidement. Si vous êtes offensé par les propos vulgaires, il ne s'agit probablement pas de l'application pour vous.Encore une fois, rappelez-vous la sécurité d'abord: rencontrez-vous en public avant de ramener quelqu'un à la maison.Découvrez GrindrVous avez toujours voulu un trio? Il y a une application pour trouver ça. Plus besoin de chercher dans le noir pour essayer de savoir si certains de vos amis pourraient être de la partie. Feeld est également une application pour ceux qui recherchent du sexe coquin - vous pouvez être hétérosexuel ou gay, mais quoi que vous soyez, vous devez être ouvert d'esprit.Feeld vous laisse choisir si vous êtes deux personnes à la recherche d’une autre personne à rejoindre, ou si vous êtes célibataire à la recherche de deux autres célibataires, ou un couple. Il est facile de trouver votre trio parfait!Parfois, en regardant les applications aujourd'hui, vous vous demandez ce qu'elles auraient pensé dans les années soixante-dix ou quatre-vingt s'il y avait «une application pour cela». Sans parler de ce que les gens de 1700 auraient dit:«Alors, M. Darcy, comment imaginez-vous un peu de folie avec la femme de chambre et Lady Austen?» La personne se serait probablement évanouie si elle avait su où allait la société. À l’époque, vous ne pouviez même pas passer du temps seul avec un homme du sexe opposé, vous pouvez utiliser une application pour trouver un plan à trois… Les temps ont très certainement changé!Cette application vous garantit d'interagir avec de vrais humains. En d’autres termes: ils ont interdit les robots. Ils vous permettent également de vous cacher de vos amis Facebook. Après tout, ce serait un peu bizarre si vous découvriez que votre bibliothécaire local cherche un trio ou un sexe pervers derrière les bibliothèques. Encore une fois, si vous n'êtes pas amis sur Facebook avec votre bibliothécaire local, vous en saurez peut-être encore…Seeking Arrangement est une excellente application de rencontres en ligne pour les femmes mateches et les hommes riches. Cela se reflète de différentes manières. Tout d’abord, il n’ya pas de questionnaires de personnalité ou d’algorithmes de correspondance impliqués. Ce qui détermine quelles personnes vous voyez (et quelles personnes vous voient) est la correspondance entre votre revenu disponible et le type d’argent qu’elles recherchent. Les deux sont bien connus: le salaire est l’un des premiers éléments énumérés dans un profil de Sugar Daddy. Et l’un des premiers éléments énumérés dans le profil du Sugar Baby est le niveau de soutien mensuel souhaité en dollars. Ces attentes varient un peu.Certains Sugar Babies s'attendent à être emmenés de temps en temps dans un restaurant chic, alors que d'autres s'attendent à ce que leur Sugar Daddy finance leur vie entière. En outre, un élément typique du profil Sugar Baby est une description de l’objectif de votre argent, qu’il s’agisse de sacs à main de designer ou de paiements de frais de scolarité. Des informations supplémentaires sont disponibles sous la forme d'une liste de souhaits Amazon où vous pouvez voir des cadeaux spécifiques qu'une Sugar Baby donné pourrait être intéressé à recevoir.