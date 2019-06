Le Xbox Game Pass compte plus de 200 jeux aujourd’hui et ne cesse de se renouveler pour nous apporter divers titres et genre dans son catalogue. Après l’entrée de plus de 20 titres il y a quelques jours, nous apprenons que 5 d’entre eux quitteront l'offre à la fin du mois.





Next Up Hero le 27 juin



Devil May Cry 4 Special Edition le 30 juin



Shadow Complex Remastered le 30 juin



Ultimate Marvel vs Capcom 3 le 30 juin



Zombie Army Trilogy le 30 juin