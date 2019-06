Séries TV

Sale temps pour les adaptations en séries télévisées. Au lendemain de l'annonce, surprenante, d'un grand dégraissage chez Syfy, qui a choisi de mettre fin aux Happy! et Deadly Class qui faisaient la force de son catalogue, Bloody Disgutsing rapporte aujourd'hui que la série Swamp Thing a (déjà) été annulée par les têtes pensantes de la plateforme DC Universe.

Difficilement installée dans l'esprit du public - un euphémisme, après qu'un seul et unique épisode ait seulement été diffusé vendredi dernier, et contre les retours critiques plutôt favorables aux Etats-Unis - l'adaptation de la Créature des Marais avait déjà raccourcie à dix épisodes sa première saison. Plusieurs sources s'étaient affrontées sur la potentialité de danger de cette première fracture, qui traduit en définitive un manque visible de confiance ou d'intérêt pour ce produit particulier.

Swamp Thing était en effet la première collaboration de DC Universe avec une autre société de production que l'habituel partenaire Berlanti, responsable de Titans, Doom Patrol, mais également des séries de l'univers Arrow dans leur ensemble. Elle était également la première porte ouverte vers l'horreur et une classification plus adulte - à voir si le public restreint de cette proposition n'aurait pas affecté les premières audiences du pilote. Ou bien, si les chefs de projet de Warner Television n'ont pas été déstabilisés par une série où aucun personnage ne ressent le besoin d'exhiber un six pack saillant.

Dans l'ensemble, il sera intéressant d'apprendre les dessous de ce projet qui semblait pourtant fédérer certains noms du monde de cinéma (Len Wiseman et Gary Dauberman, notamment) et partir avec une certaine cotte d'amour auprès d'un public prompt à être conquis. La rédaction de Bloody Disgusting évoque également les incessants "différends créatifs", évoquant un désaccord sur une tournure horrifique du show, ou d'une orientation plus procédurale (façon freak of the week) - ce qui a tout à fait à avoir avec ce qu'est Swamp Thing, à l'évidence.

On devra surtout s'inquiéter de l'absence - invraisemblable - de temps laissé au projet pour prendre ses marques, la diversité des séries estampillées DC où l'envie de donner corps aux personnages Vertigo semblait pourtant acquise après le succès de Doom Patrol, et du temps que prendra la prochaine adaptation de Swamp Thing à l'écran après cette triste déconvenue. La possibilité d'une reprise paraît impossible, au vu des ronds investis par une société interne à Warner pour ce projet et les simples coûts de licences que nécessiterait une reprise par une chaîne hors du groupe.

La première saison devrait tout de même achever sa diffusion, en rappelant le triste sort du dessin animé de 1991 consacré au personnage qui n'avait pas été au-delà des six épisodes. Une malédiction semble planer sur le marais - en un sens, métaphorique.