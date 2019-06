C'est un Shoot ’em up horizontal en 2D qui rappel l’ère 32bits.Vous devrez contrôler le vaisseau IA Adraste pour détruire le Devil Engine.-8 modes de jeu.-6 stages détaillés.-La musique est de Hyakutarou Tsukumo.

Éditeur : Dangen Entertainment Développeur : Protoculture Games Genre : Shoot ’em up Disponible sur PC/Switch Prévu sur PS4 Date de sortie : Hiver 2019 (PS4) Langues : Anglais / Japonais / Français / Allemand / Espagnol

posted the 06/02/2019 at 04:48 PM by nicolasgourry