Les sorties du mois de Juin 2019



Semaine du 3 au 9:



Spice & Wolf VR sur PC/PS4/Switch le 3 juin







Trover: Save The Universe sur PC le 4 juin







Warhammer: Chaosbane sur PC/PS4/XONE le 4 juin







The Elder Scrolls Online: Elsweyr sur PC/PS4/XONE le 4 juin







Persona Q2: New Cinema Labyrinth sur 3DS le 4 juin







Reventure sur PC le 4 juin







ZED sur PC le 4 juin







Stellaris: Ancient Relics sur PC le 4 juin







Barotrauma sur PC le 5 juin







BattleTech: Urban Warfare sur PC le 5 juin







Journey sur PC le 6 juin







Toki sur PC/PS4/XONE le 6 juin







Moto GP 19 sur PC/PS4/XONE/Switch le 6 juin







Hell Let Loose sur PC le 6 juin







Road To Guandong sur PC le 6 juin







Hellway sur PC le 6 juin







Overcrowd: A Commute 'Em up sur PC le 6 juin







Night Lights sur PC le 7 juin







The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II sur PS4 le 7 juin







Octopath Traveler sur PC le 7 juin







Omensight sur XONE le 7 juin







Semaine du 10 au 16:



2URVIVE: Definitive Edition sur PC/XONE le 12 juin







Dragon Star Varnir sur PS4 le 14 juin







World End Syndrome sur PS4/Switch le 14 juin







Semaine du 17 au 23:



Vacation Simulator sur PS4 le 18 juin







Bloodstained: Ritual of the Night sur PC/PS4/XONE le 18 juin et sur Switch le 25 juin







Mini-Mech Mayhem PS4 le 18 juin







SuperNeptunia RPG sur PC/PS4/Switch le 20 juin







Fort Boyard sur PC/PS4/XONE/Switch le 20 juin



Steel Division 2 sur PC le 20 juin







Tech Corp sur PC le 20 juin







Crash Team Racing: Nitro Fueled sur PS4/XONE/Switch le 21 juin







Semaine du 24 au 30:



Heavy Rain sur PC le 24 juin







Samurai Shodown sur PC/PS4/XONE le 25 juin







Judgement sur PS4 le 25 juin







We. The Revolution sur PS4/XONE/Switch le 25 juin







Monster Jam Steel Titan sur PC/PS4/XONE le 25 juin







The Sinking City sur PC/PS4/XONE le 27 juin







F1 2019 sur PC/PS4/XONE/Switch le 28 juin







Super Mario Maker 2 sur Switch le 28 juin







Truck Driver sur PC/PS4/XONE le 30 juin







Sans date précise:



Cadence of Hyrule sur Switch







My Friend Pedro sur PC et Switch



[video]http://www.youtube.com/watch?v=zaPBAKg3VT4[/videp]



Super Meat Boy: Forever sur PC/PS4/XONE/Switch







Pro Cycling Manager 2019 sur PC



eSportLife Tycoon sur PC







Mr. Prepper sur PC







Yûyoku no Fraulein : Wing of Darkness sur PC/PS4







BluBoy: The Journey Begins sur PC







Worse Than Death sur PC







Kingdom Wars 2: Definitive Edition sur PC







The Untold Legacy sur PC et Switch







S'il manque des jeux dans la liste, n'hésitez pas à le dire.