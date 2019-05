Aventure



Trailer de Forager.

Éditeur: Humble Bundle

Développeur: HopFrog

Genre: Action/Aventure

Plateforme(s): PC, Nintendo Switch, PlayStation 4

Langue(s): Français, Anglais, Espagnol...

Prix: 19.99€

Date de sortie: 18 avril 2019 sur PC. Date à venir sur Switch et PS4

Forager est un jeu en monde ouvert qui s’inspire de grands jeux d’explorations, de culture et de craft comme: The Legend of Zelda, Stardew Valley et Terraria.Le joueur peut acheter des terres afin d’étendre et explorer un vaste monde rempli de secrets, d’énigmes, de personnages et d’ennemis. Construisez votre base, créez des objets, défendez votre base afin d'obtenir de nouvelles compétences !