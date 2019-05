RiME , production du studio espagnol Tequila Works , est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez un jeune garçon échoué sur une île déserte. Vous devez parcourir l'île en essayant de résoudre les différents mystères qu'elle contient. Il vous faut utiliser la lumière, le son, la perspective et même le temps pour le faire.

Le chouette jeu vidéo indépendant RiME est gratis via l' Epic Games Store jusqu'au 30 mai !

Like

Who likes this ?

posted the 05/23/2019 at 06:50 PM by kevinmccallisterrr