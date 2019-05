Dans la veine de la licenceC'est la suite de Tiny Metal (sortie sur PC/PS4/Switch).-77 cartes dont 21 destinées au multi.-23 types d'unités différents.-39 missions pour la campagne principale.-4 Niveaux de difficultés.-Musique composé par par Tomoki Miyoshi (I Am Setsuna, Lost Sphear).

posted the 05/22/2019 at 02:31 PM by nicolasgourry