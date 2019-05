Horreur



Trailer du jeu.

Éditeur: TendoGames

Développeur: TendoGames

Genre: Survival/Horror

Plateforme: PC

Langue(s): Anglais

Date de sortie: 28 septembre 2018



Une démo est disponible !





Quelques images du jeu. Quelques images du jeu.

est un jeu d'horreur et de survie difficile qui met l'accent sur l'atmosphère et l'immersion du joueur. Il s'agit d'un jeu qui s’inspire de. Les développeurs vous laissent le choix de la caméra:, vous plonge en 1978 aux commandes d’Alicia. Victime d’un accident, la jeune femme semble s’être réveillée dans un cauchemar. Seule, Alicia va se battre pour survivre dans un environnement qu’elle ne connaît pas et qu’elle ne comprend pas. Alors qu’Alicia s’enfonce de plus en plus dans l’obscurité, l’aiderez-vous à survivre ?