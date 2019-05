Gamekyo Spécial E3

vous invite à partager vos attentes

Conférence Sony – ??/??/?? à ??

Cette année, il y a pas de conférence Sony. Nib', rien, quetchi, nada, walou. Ils sont sans doute en train de rejoindre la stratosphère de Nintendo, du coup ça leur prendra quelque temps avant de revenir sur Terre. D’ailleurs, selon les enquêteurs, la planète Vénus aurait été censurée par le vaisseau Sonyais sans doute bien trop ronde pour eux à leur goût [NdGKMa : et chaude aussi... la coquine). Quand on a la tête pleine, il faut la dégonfler parfois. Cela-dit, ça n’empêchera pas les fans de Sony de venir cracher leur venin à travers l’hyper-espace. Notre cher camarade Shincloué, après avoir joué à Bugs Gone, a du subir une horde dans laquelle il s'est épuisé et n’a pu survivre. La guerre des étoiles est déclarée à travers la stratosphère! Ca va chier ! Voldemort va avoir tout le temps de poursuivre la Résistance sur Twitter, planquez vos notifs !



Note du rédeg' chef : y'aura des bandes-annonces. On peut pas faire confiance aux jaunes (regardez les Gilets Jaunes, ils arrêtent pas de casser les couilles à Manu alors que Brigitte a gentiment demandé qu'on l'aime et que la famille se réconcilie ), ils te font la guerre de manière différente que nous autres occidentaux. Ca t'annonce que c'est pas à l'E3 et ça distribue en loosedé de la com' à des hommes de confiance, non affiliés directement à eux, mais diffuseurs néanmoins de leurs trucs. Vivement la nouvelle BA de Death Stranding donc

Conférence Microsoft – 09/06/19 à 22h

Microsoft, après des années sous-terre, commence doucement à se relever. Même si, en ce début d’année, c’est pas folichon. On ne parle pas de complexes souterrains confortables aménagés de longue date par le peuple champignon, mais bien du sol même, parmi les vers de terre, tessons de bouteille et autres pq usagé laissés là par ces p*tains de touristes. 'Fin bref, MS semble reprendre de la force et incarner un Lazare numérique dont les plus fidèles n'ont jamais douté même si le premier semestre 2019 est pauvre niveau nouvelles sorties (faudra pas qu'il se mette à copier Nintendo, c'est bien de se rapprocher, mais pas à ce point).

Avec la sortie de Crackdaub... euh Crackdown 3, le messie d’une certaine personne qui a vraiment trop forcé sur les champignons, MS n'a pas marqué les esprits : le jeu est déjà aux oubliettes. Même le membre précité, voyant que sa blague partait trop loin, s’est abstenu de tout commentaire depuis sa sortie. Quant à la sortie de la Xbox Digital Machin, tout le monde s’en branle : en effet, on est sur Gamekyo, et on a tous quelques actions dans le plastique. Donc les collectors de merde, avec des figurines coulées dans le cul d'une nigériane travaillant depuis trop longtemps dans les rues françaises, les boites plus moches que les dessins au nez de ton petit frère manchot, les amiibos, c'est ok, mais du tout numérique ? No way bitcheeses.

Microsoft a cependant un coup à jouer vu que leur rival s’est absenté. Les absents ont toujours torts. On espère plus de concret et moins de believes.





Transcription en images des espérances actuelles de la #teamxbox

Note du rédeg' chef : contrairement à notre jeune stagiaire, qui m'a l'air d'être un vil sonyais fan de Yoko Taré en plus sur les bords, je kiffe les confs E3 MS depuis toujours (ouais, 2018 en fait, mais vu que le révisionnisme mâtiné de négationnisme est à la mode, j'en profite). D'une, elle est visible pour nous autres européens sans devoir niquer nos nuits, signe de respect que j'apprécie (à fortiori quand on a un ou des enfants en bas-âge), de deux elles permettent de savoir ce qui va sortir en titres tiers sur PS4, de trois, étant d'un naturel optimiste comme chacun le sait, je sens que la prochaine gen' de MS ne va pas du tout être la même mayonnaise que l'espèce de truc industriel dégueulasse qu'avait concocté Mattrick et son équipe. Ce sera aussi l'occaz' de voir popper plein de têtes anciennes sur Gamekyo, en mode « je vous l'avay dit », « nique ta mayr engeance de Kaz » et autres courtoisies toujours appréciables. Pis depuis que Google s'est introduit dans la sphère JV avec Stadia, pas sûr qu'MS soit encore le Grand Méchant du domaine. Enfin, y'a match à mon sens.

Conférence Nintendo - 11/06/19 à 18h

Nintendo a vraiment déçu l’année dernière [NdGKMa : encore fallait-il être assez stupide ou non informé pour en attendre quelque chose]. Ils nous ont pondu la pire conférence jamais vue [NdGKMa : c'était pas une conf', c'était un Smash Bros Direct, y'a eu typo ].

Ca n'a pas vraiment dérangé nos fanboys favoris comme vous pouvez le constater sur la vid' ci-dessous :





La Switch connaît actuellement une traversée du désert et cela dure depuis un an et demi [NdGKMa : c'est pas un problème, les N-Sexs ont l'habitude et se nourrissent avec n'importe quoi]. La situation est critique d’autant plus que les gens se rabattent comme des morfales sur n'importe quelle rumeur faisandée comme ce fut le cas pour Persona 5, qui a eu le droit à une quarantaine d’articles à lui tout seul. Depuis le voile voilé sur l’affaire Persona 5, les Pro-N ont subi quelques pertes dans les combats orbitaux post-stratosphère, n’étant plus seuls dans ce territoire de satellisés: une certaine planète appelée ‘’Moderatrix’’ a fait son apparition et détruit deux petites étoiles sur son passage. Mais comme souvent avec Nintendo, une vidéo de 30 min d’un jeu, une image en PNG et c’est reparti! C'est ça qu'il y a de bien avec les gamins, ça chouine à la mort et l'instant d'après ça rigole comme jamais.

Nintendo devrait en profiter pour tirer un trait sur la période WiiU en balançant Devil's Third et deux trois autres portages, étant donné que Luigi's Mansion 3 et Pokemon sortiront en 2020 (les vidéos d'excuse sont tops! Du niveau de celle d'MP4 selon les retours du stagiaire vidéo de Redmond ). Une bonne chose que de terminer cette ère :





Enfin bon, on sait comment ça va se finir dans tous les cas. Nous avons pu capturer des images du 11/06 à 20h sur les fofos Gamekyo grâce au prêt par Docbrown de son carrosse :





« Devil's Third ? Braid? Oh punaise, trop bien, j'achète direct ! »

Conférence Touriste Bethesda - 10/06/19 à 2h30

Je vous conseille d’aller dormir. Rien d’autre à déclarer pour ma part, je n’attends rien d’eux.



Note du rédeg' chef : le jeune padawan oublie de mentionner que le GOTY 2019 sera présent dans la conférence, à savoir le DLC de Wolfenstein, co-réalisé avec Arkane Soyez un VRAI patriote, achetez les bons jeux bien de chez nous plutôt que s'exciter sur les étrangers et autres bouts de chaînes. Des rumeurs d'une adaptation de Skyrim sur 3310 tournent aussi de manière insistante. Sinon le crime de lèse-majesté de notre stagiaire sera puni comme il se doit, on le rééduquera à grands coups de Doom Eternal, vous inquiétez pas!

Conférence Square-Enix - 11/06/19 à 3h

Square-Enix, la victime de l’E3. Ces dernières années, et spécialement par Sony, ils se sont fait racketer toutes leurs présentations de jeux, de FF7 à Quiet Man en passant par Just Talk 3. À force de se faire boloss', Square-Enix ne réalise pas de très bonnes conférences, ni de très bons jeux, à l’image de cette année où seuls DQ et KH3 se sont avérés être bons [NdGKMa : faut le lire/dire vite ça... ]. Pas d’espérances particulières, on leur souhaite juste de rester en vie, même si Nomura devrait présenter une technologie encore plus impressionnante que le Ray-Tracing, à savoir le Hair-Tracing : le travail de toute une vie, et vous allez enfin comprendre les raisons de sa productivité passée.

Ca va cependant parler d'FF7R, et ça c'est cool !





Ubisoft - 10/06/19 à 21h

Heureusement qu’Ubisoft est toujours dans le soft. Imaginez vous, si Ubi se mettait au hard, il nous enculerait sévèrement. Blague (de Jean-Marie Bigard) à part, Ubi devrait logiquement faire du Ubisoft. D'la bonne CGI absolument pas représentative du jeu, deux-trois moments de gêne importante, pis un Miyamoto qui pop' et des devs qui pleurent. Et Yves Meilleur conférence E3 donc. Laaaaarge.

EA - En vacances

EA prépare sa valise pour la coupe du monde féminine chez nous. Sans doute pour aller mater les culs de nos chères footballeuses (chairs?).

Devolver - 10/09/2019 à 4h

Le petit bonbon acidulé qui fait passer le gloubiboulga consumériste et surhypé des autres confs. Du sang, de la drogue, une présentatrice plus que charmante, des petits indés qui tabassent les AAA, d'la merguez... Ca va être cool, mais en replay. Ou alors pour ceux qui se lèvent tôt. Ou ne se couchent pas. Enfin tu vois quoi, 4h du matin...

Résumé + les infos OSEF

On rappelle que Kinda Funny Games tiendra aussi une conf' et que celle de l'année précédente était au top. Toujours au rayon des indés OSEF, Limited Run Games va encore éclater le PEL de Guiguif avec ses nombreuses versions boîtes de nanards tous plus mauvais les uns que les autres. Y'aura aussi un VR Show et le cultissime PC Gaming Show, pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver le sommeil.



L’E3 risque encore une nouvelle fois d’être explosif sur Gamekyo, la rédeg'tion se demande quelles seront les mesures de sécurité prises en charge par l’administration [NdGKMa : « bannissez-les tous, Shanks reconnaîtra les siens »]. En tout cas j’ai hâte de voir les ravages que peut provoquer un E3 chez certains.

On vous souhaite une excellente gueule de bois durant cet E3 [NdGKMa : la rédeg'tion se désolidarise bien évidemment de ce membre du gouvernement chinois anti-musulman avec cette déclaration en plein Ram'Dam'].

TL : DR





Voilà. Un beau dossier, préparé d'une plume de maître par la relève. Et gratuit en plus.

Le N°25 est en cours d'édition, et tombera quand on le souhaitera.

Parce que c'est notre projet



Salut chers lecteurs. Gloire et honneur à ceux qui réussissent à conserver leur humour en 2019, vous êtes des héros. Si vous n'en avez pas, vous êtes priés de quitter les lieux au plus vite et de retourner dans votrele plus proche (BFM, Twittron, la « société » française, démerdez-vous).En parlant d'humour, certains vont comme chaque année à cette période entraîner nos zygomatiques dans des torrents de rires tandis que d'autres s'écrouleront dans des abysses de pleurs qui foutraient même la frousse à la comédie dramatique française. Eh oui, vous l'avez deviné, l'E3 approche, et avec lui ses montagnes russes émotionnelles pour tout bonqui se « respecte ».Nos stagiaires, qui n'ont pas d'argent mais du talent (exploitable), vous ont donc concocté un dossier à la hauteur de l’événement. Sans transition, et parce que sa qualité constatée vaut bien mieux que de longs discours, place au superbe travail de. Vous pouvez l'applaudir devant votre écran, nous contrôlons vos micros et votre caméraÀ l’approche des bacchanales de notre secteur adoré, lamais gardez à l’esprit que l’E3 est source de décevance (c'est comme de la déception mais en plus rance). L'illustre Benjamin Franklin disait: “qui vit d’espérance court le risque de mourir de faim”. On voit bien que c'est ce que subissent les fans de Nintendo depuis 1 an. Et si vous ne connaissez pas Ben (rien à voir avec l'oncle), ben arrêtez les JV et allez vous cultiver un peu. Sinon vous allez finir aussi con que notre[NdRédeg'chef : la lettre d'entretien préalable à ton licenciement de ton stage devrait arriver sous peu cher].Parce qu'on sait que tu sues à grosse goutte quand il s'agit de lire plus de 10 lignes de texte mais que passer 123h à capturer des anus de ratons-laveurs dans le dernier OW à la mode ne te dérange pas, par la grâce des images, voici le résumé des écrits ci-dessus :