Mega Man Maker

Sautez, tirez, créez ! Mega Man Maker est un jeu créé par des fans qui consiste à créer vos propres niveaux Mega Man et à les partager au monde entier ! Vous pouvez également jouer à de nombreux niveaux créés par d'autres joueurs, de niveaux de boss à des niveaux mettant en place des énigmes, il y en a pour tous les goûts, le tout pour la modique somme de zéro euros !



Vidéo présentant les nouveautés de la 1.4





La création de niveaux est simple et accessible.





Les défis du Dr. Willy, un nouveau mode de jeu !





Illustration d’un niveau et nouveauté pour la 1.6 La création de niveaux est simple et accessible.Les défis du Dr. Willy, un nouveau mode de jeu !Illustration d’un niveau et nouveauté pour la 1.6

Site Officiel

Comme vous avez pu le lire pour ce premier article nous allons parler deLe jeu est en développement depuisde la licence. Mega Man Maker, est un jeu de création de niveaux dans l’univers du petit robot bleu, mais il vous permet également de jouer aux niveaux créés par les autres joueurs.Avec les éléments des Mega Man 1 à 10, vous avez un large éventail de possibilités de création, des niveaux d’énigmes, à de simples stages inspirés du jeu original, il permet de partager vos niveaux et donc votre propre expérience de Mega Man.Le jeu est disponible uniquement suret connaît un suivi remarquable par ses créateurs. La dernière version est la 1.5.5.1, est sortie le 20 avril 2019. Les mises à jour ajoutent beaucoup de contenus comme de nouveaux pouvoirs, ennemis et objets.Aujourd'hui le jeu contient plus de( Mega Man, Bass et Proto Man) vous laissant libre cours à votre imagination pour créer votre niveau Mega Man.Maintenant place à quelques visuels du jeu !La prochaine mise à jour (1.6) est en cours de développement et ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez !Capcom n’a pas bougé le petit doigt concernant ce projet alors que la première version du jeu date du 15 juillet 2017, il reste peu probable que le studio annule le jeu, puisqu’il possède une très bonne communauté et un très bon suivi.