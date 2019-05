Actualité

Keanu Reeves sera prochainement à l'affiche de l'électrique et jouissivement bourrin John Wick 3 Parabellum (Chad Stahelski vient de confier à Yahoo Movies que les Wachowski travaillent sur une suite à l'univers Matrix. Alors quesera prochainement à l'affiche de l'électrique et jouissivement bourrin voir les premiers retours ), son réalisateurvient de confier àque lestravaillent sur une suite à l'univers

Avant d'être réalisateur, Chad Stahelski a été la doublure cascade de Keanu Reeves sur la trilogie Matrix. "Je suis super content que les Wachoswki ne fassent pas qu'un autre Matrix mais qu'elles développent cet univers que l'on aime tant" confie-t-il. "Et si cela est à peu près du même niveau que ce qu'elles ont déjà fait, il ne me faudrait pas plus qu'un coup de fil pour accepter de redevenir cascadeur et me faire renverser par une voiture".

S'agit-il d'un Matrix 4 ? Ou d'un reboot comme il a un temps été annoncé ? Stahelski ne souhaite pas en dire plus et n'est pas certain que Lily et Lana Wachowski réaliseront le film. Mais il souligne que si "elles ont besoin d'aide, je mettrais de côté tout ce que j'ai à faire pour leur venir en aide".

En attendant, on retrouvera Chad Stahelski aux commandes de John Wick Parabellum dès le 22 mai dans nos cinémas.

Il y a peu Filmsactu a eu l'opportunité de discuter avec David Leitch, lui aussi ex cascadeur et co-réalisateur du premier John Wick. Après Deadpool 2 et Atomic Blonde, il termine actuellement Hobbs and Shaw, le spin-off 'Dwayne Johnson/Jason Statham' de Fast and Furious.

On en a profité pour lui demander ce qu'il pensait de la théorie de fans selon laquelle John Wick n'était autre que Neo piégé par la Matrix. Voici ce qu'il nous a répondu : "Je n’en avais jamais entendu parler mais je dois croiser Chad (Stahelski, co réal de John Wick et réal solo de John Wick 2 et 3) un peu plus tard et je vais lui en parler. C’est assez génial et cela se tient ! C’est même extra !!! J’adore."